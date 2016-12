CE ne pune o vorbă la Londra pentru permisele de muncă

REACŢII LA RESTRICŢII Comisia Europeană a solicitat Marii Britanii să răspundă la o serie de întrebări legate de modul în care sunt tratate cererile de acordare a permisului de şedere depuse de lucrătorii bulgari şi români, se arată într-un răspuns al CE la o întrebare adresată de europarlamentarul Minodora Cliveti. Comisiei Europene i s-a solicitat să prezinte măsurile concrete care pot conduce la încetarea tratamentului diferenţiat pe piaţa muncii la care sunt supuşi cetăţenii români şi bulgari de către Regatul Unit, răspunsul Londrei urmând să fie primit în cursul acestei luni, potrivit unui comunicat al europarlamentarului PSD. „Comisia va evalua răspunsul la momentul respectiv şi, în cazul în care va fi necesar, va utiliza competenţele care-i revin în temeiul tratatului“, se arată în comunicat. În 9 ianuarie, Ministerul de Externe preciza că a făcut demersuri pe lângă autorităţile britanice şi pe lângă Comisia Europeană pentru a semnala situaţia studenţilor români din Marea Britanie, care reclamă durata mare pentru eliberarea permiselor de muncă.

DETERMINAŢI SĂ RENUNŢE Ca urmare a restricţiilor impuse pentru cetăţenii români şi bulgari până la sfârşitul anului 2013, cei care doresc să muncească în Marea Britanie trebuie să obţină în prealabil un permis de muncă de la Agenţia britanică pentru frontiere (UK Border Agency). Mulţi studenţi renunţă la studii ca urmare a faptului că nu îşi pot achita taxele, din cauza perioadei prea mari de timp, uneori de până la nouă luni, pentru obţinerea unui permis de muncă. Legea britanică îi discriminează pe nedrept pe studenţii din România şi Bulgaria, deşi aceste două ţări sunt membre ale UE, a scris recent în The Independent Mădălina Ciobanu, studentă la jurnalism şi relaţii publice la University of the West of England (UWE) din Bristol. De asemenea, Iulia Koşarevska, studentă bulgară în primul an la UWE, consideră că este „nedrept” faptul că românii şi bulgarii nu beneficiază de aceleaşi condiţii ca studenţii din restul Europei.