Ce ne rezervă vremea în următoarele 3 zile? Sâmbătă avem nevoie de umbrele!

Meteorologii anunță pentru joi, 23 februarie, vreme frumoasă la Constanța, cu temperaturi veritabile de primăvară. Astfel, maximele se vor încadra în intervalul 11 și 17 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C. Ziua de vineri, 24 februarie, aduce și ea vreme frumoasă la Constanța. Temperaturile maxime vor cunoaște chiar și o ușoară creștere față de ziua precedentă. Astfel, mercurul din termometru va urca, potrivit meteorologilor, până la 18 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C. Sâmbătă, din păcate, meteorologii vin cu vești proaste. Va ploua, iar temperaturile vor scădea semnificativ, chiar și cu 9 grade C. Astfel, maximele vor fi cuprinse în intervalul 4 și 9 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul -3 și 1 grad C.