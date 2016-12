Ce ne rezervă vremea în următoarele săptămâni?

Vremea va fi destul de capricioasă în următoarele două săptămâni în toată țara, cu alternări de temperatură. Vom avea parte și de minime de -7 grade C, dar și de maxime de până la 8 grade, potrivit prognozei meteo realizate de Administraţia Naţională de Meteorologie. La Constanța, maximele diurne vor crește ușor față de temperaturile din primele zile din decembrie, astfel încât, în 6 şi 7 decembrie, maximele se vor situa peste media climatologică specifică perioadei, atingând 7 - 8 grade C. În următoarele zile vom avea parte de precipitaţii mixte, în general moderate cantitativ. Apoi, până spre sfârşitul acestei săptămâni vor mai fi condiţii pentru ploi, însă doar izolat, şi trecător, lapoviţe. După 7 decembrie creşte din nou probabilitatea pentru precipitaţii mixte. Dacă spre sfârşitul acestei săptămâni vremea se va încălzi uşor cu câteva grade, săptămâna viitoare se va simţi o răcire în termometre. Temperaturile scad spre o medie de 4 - 5 grade C, în jurul căreia se vor menţine ulterior. Regimul termic nocturn va avea o evoluţie asemănătoare. Dacă vreți să plecați la munte, ar fi bine să știți că vremea se va încălzi ușor față de zilele trecute și se va menține așa până duminică, 7 decembrie. Media temperaturilor maxime va fi de 2 - 3 grade. Săptămâna viitoare vremea se va răci și la munte, iar de marţi, 9 decembrie, vor predomina din nou valorile negative. În următoarele zile va ninge pe arii extinse, în general moderat cantitativ. După 7 decembrie va ninge zilnic, local şi temporar, în toate masivele montane.