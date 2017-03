Ce ne rezervă vremea pentru următoarele 3 zile, la Constanța?

Meteorologii anunță pentru vineri, 16 martie, vreme urâtă la Constanța. Va ploua, temperaturile maxime se anunță între 7 și 10 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și 3 grade C. Sâmbătă, 17 martie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 14 grade C și minime între 4 și 7 grade C. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Duminică, spun meteorologii, se anunță iar ploi la malul Mării Negre. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C, iar minimele se anunță între 0 și 3 grade C.