Ce ne rezervă vremea pentru zilele următoare?

Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, în zilele următoare, vremea se va încălzi ușor față de zilele trecute, la Constanța. Astăzi, spre exemplu, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade Celsius, iar cele minime între -3 și 0 grade C. Cerul va fi variabil, mai mult noros după-amiaza şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Mâine, temperaturile maxime se vor situa între 2 și 4 grade C, iar cele minime între -2 și 1 grad. Sâmbătă, 21 februarie, mercurul din termometre va urca până la 7 grade. Totodată, minimele se vor încadra între -2 și 2 grade. Iar dacă noi, cei din Constanța, ne plângem de frig, aflați că se poate și mai rău. Cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat, ieri dimineață, la Miercurea Ciuc, unde au fost -25 grade Celsius, fiind totodată și cea mai geroasă dimineață din luna februarie, în județul Harghita. Valori sub limita gerului s-au înregistrat în toate localitățile din Harghita, temperaturile minime consemnate de meteorologi fiind de -23 grade Celsius la Joseni şi -21 grade la Toplița. Minima absolută a lunii februarie în Harghita s-a înregistrat în anul 1987, la Miercurea Ciuc, unde au fost -35,2 grade Celsius.