Ce NU trebuie să faci în caz de cutremur

În ultimul timp, isteria legată de cutremure îşi găseşte din ce în ce mai multe izvoare. Pentru ca toată populaţia să se calmeze şi pentru a şti ce trebuie să facă în cazul unui cutremur, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, medicul Raed Arafat, invitat la DC News Live, a vorbit despre cutremurul major de care se tem românii. "Am pornit o campanie cu IGSU care se numește "Nu tremur la cutremur". Este o campanie de educare a populației. Îi sfătuiesc pe oameni să intre pe site-ul www.nutremurlacutremur.ro pentru a vedea ce trebuie să facă în caz de cutremur. În primul rând, nu trebuie să te panichezi. Panica ucide. Dacă nu gândești și automat deschizi ușa și cobori în casa scărilor... deja riscul este foarte mare. Sfatul este să rămâi în apartament și să te protejezi așezându-te sub o masă sau sub o ușă, sub grinda de rezistență. De asemenea, trebuie să ai obiectele bine fixate de perete. De exemplu, deasupra patului în care dormi nu trebuie să existe un tablou care poate să îți cadă în cap în caz de cutremur. Rafturile trebuie fixate foarte bine de perete. Sunt aspecte pe care le găsiți și pe site", a spus medicul la DC News Live. Arafat a vorbit și despre capacitatea de reacție a României în cazul unui seism major. "Omul de rând trebuie să înțeleagă un aspect: urgențele de zi cu zi și accidentele colective sunt exemple de situații în care un sistem cum este al nostru poate să reacționeze cu o forță foarte mare, cu o forță chiar mai mare reacționăm dacă este - Doamne ferește - un cutremur. Cutremurul poate să producă pagube care să-l caracterizeze drept un dezastru. Ce înseamnă asta? Dezastru înseamnă că resursele mele sunt depășite. Din păcate, toate țările care se confruntă cu astfel de situații pot ajunge în minutul în care să fie depășite de situație... măcar pentru câteva ore până ce ajunge și ajutorul internațional. În România, în acest moment, noi ne pregătim pentru a reacționa cât mai bine în primele ore după cutremur. Nu se poate vedea o reacție foarte mare în primele minute. Cu siguranță vom avea echipaje de intervenție care vor ieși în primele minute, cu certitudine vor fi mașini de pompieri care vor ieși în primele minute chiar din zonele calamitate, dar este foarte probabil ca în primă fază să nu fie suficiente. Trebuie să fie înțeles un lucru: responsabilitățile se împart. Populația are o responsabilitate în modul în care acționează. Statul are o responsabilitate în modul în care se pregătește și reacționează. Trebuie să se lucreze în echipă - mass-media, populația și cu forțele statului să coopereze într-un mod care să aibă un singur scop: să ieșim din situația de dezastru în care putem intra", a mai declarat Raed Arafat.

CE NU TREBUIE SĂ FACI DUPĂ CUTREMUR "Nu sunt interzise urcarea în mașină și plecarea în trafic după cutremur, dar oamenii trebuie pregătiți. Încercăm să-i convingem pe oameni că nu este bine să pună mâna pe telefonul mobil după cutremur, pentru că blochează absolut totul. Din această cauză, România are sisteme de comunicații alternative sistemului de telefonie mobilă. Noi nu putem să ne bazăm pe telefonul mobil în caz de cutremur. Sunt lecții învățate. Cutremurul de acum trei sau patru ani din București a blocat telefonia mobilă timp de aproape două ore pentru că oamenii se sunau între ei. În cazul unui cutremur major în Capitală, cea mai mare greșeală este să credem că Bucureștiul este cel care va rezolva problema. Este cert că Bucureștiul va fi prima linie de intervenție, dar România este cea care va interveni în București. Aici vorbim despre planurile de mobilizare", a conchis Arafat.