Ce obiective de viitor are noul șef al ANR?

Instalat săptămâna trecută în funcția de director general al Autorității Navale Române (ANR), Dumitru Catană și-a creionat deja câteva obiective pe care intenționează să le atingă din postura de șef al instituției. ”În primul rând, vreau să verific proiectele care sunt în derulare. Dacă corespund cu ideea mea despre această instituție, le continuăm. În principiu, nu am nimic împotrivă ca proiectele bune să fie continuate”, a declarat Catană. Ca priorități, directorul general al ANR intenționează să sprijine cadeții, astfel încât aceștia să nu mai fie marginalizați, să reușească să-și efectueze stagiul de practică și să-și facă meseria. În prezent, cadeții, pentru a câștiga experiența necesară, apelează la diferite metode, bătând palma cu firmele cu care semnează un contract. Dragoș, student în ultimul an la Universitatea Maritimă Constanța, a profitat de o asemenea metodă. L-a plăcut căpitanul navei și a acceptat să-i vizeze carnetul de marinar, deși a lucrat la bordul ei ca ajutor de bucătar. Nu este singurul caz de acest gen, mulți studenți apelând la metode similare. ”În ultima perioadă, am constatat că există o mare problemă pentru cadeți în a-și găsi un loc de muncă. De aceea, voi încerca, alături de colegii mei și cei din sindicate, să găsim o soluție să ajutăm tinerii, pentru că viitorul sunt ei. Cred că firmele de crewing ar putea să sacrifice niște locuri vacante și să ia și cadeți, să-i sprijine pentru a putea porni în viață”, a spus șeful ANR.

EXPERIENȚA ACUMULATĂ, DE MARE AJUTOR În altă ordine de idei, Catană intenționează să clarifice situația juridică a unor clădiri ale instituției, dar și să reabiliteze altele. Pe lista clădirilor care vor fi modernizate se numără și Centrul de Monitorizare și Coordonare din ANR, care este, de fapt, centrul vieţii instituției. El susține că aparatura este depășită și ar trebui adusă la nivelul anului 2014. Noul şef al ANR este de părere că îl va ajuta foarte mult experienţa acumulată până în prezent şi speră ca acest lucru să-şi pună amprenta şi pe menţinerea siguranţei navigaţiei. ”Experiența mea din Ministerul Transporturilor, dar și cea din administrație mă ajută să preiau din mers instituția. Nu pot spune că sunt integrat sută la sută, dar mă ajută foarte mult. În plus, experiența de profesor universitar m-a apropiat mai mult de tineri, de aceea vreau să fac ceva pentru ei”, a arătat Catană. Planuri mari are noul director şi în ceea ce priveşte imaginea per ansamblu a instituției, șifonată în ultimii patru ani de demisiile pe bandă rulantă ale celor care au ocupat funcția de director al ANR, dar și de scandalul legat de vânzarea pavilionului maritim românesc. ”Orice manager își dorește ca instituția pe care o conduce să aibă o imagine pozitivă. Vreau să redau instituţiei prestigiul de care trebuie să se bucure o asemenea autoritate reprezentativă pentru Constanța și pentru România, chiar dacă imaginea ei a fost, pe alocuri, pătată. Voi încerca să demonstrez că nu este așa cum a fost creionată de alții. Este o instituție serioasă, cu profesioniști foarte buni”, a spus Catană.