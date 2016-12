Ce operații se fac la Clinica de Ortopedie

Au trecut trei ani de activitate în noua Clinică de Ortopedie și Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, . Atât medicii, asistenții medicali, cât și pacienții sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în noua clinică. Ieri am întâlnit-o pe patul de spital pe Ivana Dobre, de 67 de ani, din Constanța. A suferit o operație de proteză la genunchi. Femeia a avut numai cuvinte de laudă la adresa personalului medical, aproape că nu-i venea să creadă că se află într-un spital de stat. ”După patru zile, am pășit. Nu-mi vine să cred ce minuni pot face medicii de aici. Am rămas fără cuvinte”, a spus femeia. Și nu este singura care a rămas surprinsă de ceea ce se face la Constanța. Nina Dobrin, de 59 de ani, din Constanța, aflată și ea ieri pe patul de spital, ne-a spus că este pentru prima dată când se află într-o unitate sanitară și că nu se aștepta să vadă asemenea condiții și nici personalul medical atât de devotat, cu o asemenea experiență. ”Mă simt foarte bine, nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici. Mă simt foarte bine”, a spus ea.

POLITRAUMATISMELE, ÎN TOP Cei mai mulți medici au fost atrași din Capitală printr-un program al inițiatorului proiectului de amenajare la standarde europene a Clinicii de Ortopedie, președintele ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, care presupune inclusiv acordarea de locuințe de serviciu. În cei trei ani, niciun pacient nu a mai fost trimis la București, potrivit declarației șefului Clinicii de Ortopedie și Traumatologie Medicală, dr. Alexandru Șerban. ”Suntem 12 ortopezi titulari și cel puțin 12 rezidenți, o echipă puternică pentru un spital județean, și reușim să rezolvăm cu succes toate cazurile, fie acute, fie cronice”, a spus dr. Șerban. Pe primul loc a fost întotdeauna traumatologia. ”Am rezolvat toate fracturile, politraumatismele petrecute pe raza județului Constanța și în bună parte și în Tulcea. Cazurile grave ni le trimit nouă”, a adăugat medicul-șef.

OPERAȚII DE PROTEZE DE ȘOLD, GENUNCHI Medicii ortopezi operează și cazuri cronice, pacienți care au nevoie de proteze de șold sau de genunchi. ”Avem efectuate peste 700 de proteze de șold și genunchi. S-au dezvoltat foarte mult și operațiile artroscopice, artroscopia genunchiului, artroscopia umărului, a cotului. Suntem o echipă care face artroscopii zilnic, iar numărul lor este în creștere. De asemenea, facem și intervenții de reparare a ligamentelor încrucișate, toată lumea știe ce înseamnă la un om activ, sportiv, ruperea ligamentelor. S-au făcut aproximativ 100 de ligamente încrucișate, care nu se făceau înainte”, a declarat dr. Șerban. În total, la Ortopedie au fost făcute aproape 6.000 de operații, circa 1.900 în fiecare an. ”Este un număr mare. E o activitate intensă și de foarte bună calitate”, potrivit medicului-șef. Clinica de Ortopedie a SCJU este similară unităților de profil din Europa, investiția de 10 milioane de euro fiind suportată integral de CJC, la inițiativa lui Nicușor Constantinescu.

Fără probleme

Dacă în anii trecuți mai existau unele probleme în ceea ce privește achiziționarea de materiale sanitare și medicamente, șeful Clinicii spune că lucrurile s-au schimbat și că bolnavii n-au mai fost puși la plată. ”Ne-am descurcat foarte bine, am fost ajutați în primă fază de Consiliul Județean Constanța, care ne-a finanțat pentru materiale de osteosinteză, proteze, iar în acest moment ne ajută și spitalul, chiar nu ducem lipsă. Iar de aproximativ un an, cel puțin pe secția de ortopedie, niciun pacient nu-și mai cumpără medicația, cum era înainte”, a spus dr. Șerban. Deși au trecut 3 ani, secția este ca și nouă. ”Pot spune că secția se menține la aceleași standarde, iar totul a fost datorită muncii în echipă, a colectivului care a susținut standardele de curățenie”, a spus asistenta-șefă, Violeta Cizmașu. Clinica de Ortopedie are patru săli de operație ultramoderne, care sunt ocupate aproape în permanență.