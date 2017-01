Ce partide au șanse să intre în viitorul Parlament

PSD e pe cai mari. Social democraţii au câştigat alegerile locale şi stau confortabil în sondaje pentru parlamentarele de la finalul acestui an, indiferent cine le comandă. Potrivit unui sondaj realizat de Uniunea Salvați România (USR), dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD ar obţine 45%, PNL - 25%, USB - 10% şi ALDE - 7%. În schimb, PMP-ul lui Traian Băsescu nu ar intra în Parlament. Cercetarea indică faptul că PMP ar obține doar 4% din voturile electoratului, insuficient pentru a avea deputați și senatori. „Deşi am anunţat că ne dorim 10% la parlamentare, să nu credeţi că am pus din pix 10% la USR. Asta arată că am fost realişti. Suntem pe creştere, iar peste două luni şi jumătate vom fi mult mai sus, după ce am plecat în vară de la 2 - 4%. USR este a treia forţă politică din România în acest moment. Este un val de oameni care s-au săturat de vechea clasă politică şi care consideră că USR reprezintă acea forţă capabilă să realizeze schimbarea în România“, a spus Nicuşor Dan, conform adevarul.ro. Sondajul a fost realizat în perioada 14 - 23 septembrie.