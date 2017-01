Ce pensie are Traian Băsescu?

22:04:28 / 07 Ianuarie 2015

Ce pensie are Traian Basescu

Intrucat a iesit la pensie incepand cu 04.11.2014 iar pentu noiembrie si decembrie 2014 a incasat venituri din pensie in cuantum de 5166 lei , inseamna ca are o pensie neta in cuantum de 2709 lei, iar incepand cu ianuarie 2015, in urma indexarii pensiilor, pensia va ajunge la o valoare neta de 2835 lei. Pensiile se acorda de la data stabilirii acestora .Ele se acorda pentru luna in curs, nu ca salariul, pentru luna anterioara. Probabil ca a primit decizia de pensie prin luna decembrie. Dupa trimiterea deciziei, se trimite si pensia pentru luna/lunile care au trecut pana la primirea deciziei, precum si cea pentru luna in curs.