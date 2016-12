Ce perle au mai scos elevii la Evaluarea Națională 2015?

Deși elevii au spus că subiectele de Limba română la Evaluarea Naţională au fost foarte uşoare, s-ar părea că lucrurile n-au fost chiar așa. Ei nu doar că au dat răspunsuri greşite, dar au folosit şi exprimări hazlii, stârnind hohotele de râs ale profesorilor care le-au corectat lucrările. Chiar dacă lucrările sunt pline de greșeli de tot râsul și arată că nu s-au pregătit îndeajuns pentru examen, perlele din acest an demonstrează măcar imaginația autorilor lor. Unul dintre elevi a confundat basmul cu o altă specie literară, una a genului liric. ”Basmul este specia genului liric în care ăsta poetul îşi exprimă sentimente în mod direct faţă de un pom”, consideră el. ”O trăsătură a basmului popular e că umple capul țăranului cu prostii când e obosit după muncă. Mulți au luat, în viața reală, o megațeapă, când au încercat să stea de vorbă cu animalele”, a scris unul din elevi. ”Timpul este mirific şi pregăteşte pe împărat să se îndrăgostească”, a explicat un alt candidat. ”Împăratul vroia o fată pentru el, era bătrân, dar ca să învieze vroia ceva proaspăt”, a mai precizat elevul. ”S-a supărat împăratul nevoie mare, înseamnă că personajul avea probleme cu stomacul și trebuia să mănânce multe fructe. În plus, era foarte pofticios și n-avea de unde să cumpere mere. Regele habar n-avea că merele de aur te strică la stomac și insista aiurea pe lângă pom”, potrivit unui alt candidat. ”El era trist deoarece nu făcea decât flori şi mere bengoase”, a scris un elev într-o altă lucrare. Ca să nu predea foaia de examen goală, alți elevi s-au străduit să dea un sens ”Sfintei Cratime”. ”Cratima întăreşte foarte mult aceste rânduri ale marelui poet”, a fost părerea unuia din elevi. ”Cratima dă sens versurilor şi întăreşte caracterul oral al acestei poezii de Petre Ispirescu”, a completat un altul. Alții ba s-au resemnat la gândul că oricum nu vor lua notă de trecere, ba și-au exprimat supărările: ”Completirea indirectă este: care prost îmi va corecta lucrarea?” sau ”Nu am basmul predat, o să încerc să transform această idilă în baladă că aşa şi aşa seamănă”, au scris doi elevi. ”P.S. Dacă îmi dați notă mare și intru la liceul ăla unde vrea tata, mă lasă să plec la mare. Îmi dați vă rog o notă mare”, a mai scris un tânăr.