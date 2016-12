Ce planuri are Conchita Wurst

Cântărețul transsexual Conchita Wurst, câștigător al concursului Eurovision din acest an, se pregătește să înregistreze primul său album, după ce a încheiat un an plin de succese, însă nu exclude să renunțe la personajul său cu rochii și paiete. ”Primesc cântece din lumea întreagă. Este minunat că autorii văd în mine ceva suficient de interesant pentru a-mi trimite propriile lor creații”, a declarat diva cu barbă, care va înregistra noul album în studio în ianuarie și februarie. Culoarea muzicală a viitorului album nu este încă definită, dar artista ar vrea să renunțe la stilul sclipitor, tip James Bond, potrivit propriilor declarații, al cântecului ”Rise like a Phoenix”, primul său succes devenit disc de platină. Conchita Wurst va participa, de asemenea, la organizarea viitorului concurs Eurovision, programat pentru 23 mai, la Viena.

Pentru Conchita Wurst, de 26 de ani, ieșită brusc din anonimat, 2015 ar trebui să fie anul confirmării. Tom Neuwirth, pe numele său adevărat, este conștient că, pentru majoritatea câștigătorilor edițiilor precedente, succesul a fost un foc de paie. Conchita Wurst a devenit, mai mult decât și-ar fi dorit, port-drapelul campaniei pentru drepturile homosexualilor și transsexualilor. ”Voi fi Conchita cât timp va fi amuzant”, a spus tânărul austriac, care a promis să renunțe la rochiile cu paiete și la peruca cu păr lung și negru, pentru a nu deveni o ”drag queen” bătrână.