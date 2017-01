Ce poate face analiza ADN dintr-o picătură de sânge

Un nou test destinat analizării ADN-ului eliberat în sânge de celule moarte permite detectarea diabetului, sclerozei multiple, cancerului pancreatic și degenerării creierului, precum și a altor boli, potrivit unor experimente clinice efectuate pe 320 de pacienți, ale căror rezultate au fost publicate recent în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS), scrie Agerpres. Această tehnică, ce ar putea deschide drumul spre un nou instrument de diagnosticare, se bazează pe semnătura genetică specifică a unor țesuturi ale căror celule mor ca urmare a unei patologii sau prin diverse traumatisme, relatează AFP. Moartea celulară este un aspect central al biologiei umane, subliniază autorii acestui studiu realizat de o echipă internațională condusă de Ruth Shemer și Yuval Dor de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Acest procedeu poate indica stadiile incipiente ale unei boli, cum ar fi dezvoltarea unei tumori canceroase, sau începutul unei boli autoimune sau neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer. Totodată, poate permite determinarea progresului unei boli, succesul unei terapii sau efectele sale toxice. Însă, până în prezent, nu a fost posibil, fără o procedură invazivă, să se determine cărui organ aparțineau celulele moarte. Acest nou test de sânge poate detecta țesuturile specifice în care celulele mor, prin combinarea a două principii biologice importante. În primul rând, celulele pe cale de a muri eliberează fragmente de ADN în sânge, unde circulă o scurtă perioadă de timp. Acest fenomen a fost cunoscut de zeci de ani, dar, din moment ce semnătura genetică a tuturor celulelor corpului este identică, nu a fost posibil să se determine țesutul de origine al ADN-ului respectiv. Al doilea principiu este acela că ADN-ul fiecărui tip de celulă are marca sa chimică unică, numită „metilație“, care este stabilă atât în țesuturile normale, cât și în cele bolnave. ”Lucrarea noastră arată că este posibil să se identifice din ce țesuturi din organism provin fragmentele de ADN care circulă în sânge”, spune Ruth Semer. ”Aceasta reprezintă o nouă metodă de detectare a celulelor moarte în țesuturi specifice și o abordare foarte promițătoare pentru diagnosticarea de boli”, a adăugat specialista. ”Pe termen lung, ne propunem un nou test de sânge capabil să poată detecta prejudiciile din țesuturi, fără a suspecta „a priori“ că bolile afectează un anumit organ specific”, a adăugat profesorul Benjamin Glaser, șef al departamentului de endocrinologie de la Centrul Medical Hadassah din Ierusalim, un alt co-autor al studiului.