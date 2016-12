Ce pregătește ministrul Sănătății românilor care nu merg la doctor?

14:02:34 / 06 Aprilie 2015

sanatate de doi bani

la ce sa mergi la medicul de familie pt analize? cand totul se plateste-te duci la medic faci programare pt analize la laborator si te programeaza peste 3 luni faci anticamera la medic cu orele , asa te duci la particular si gata ministrul asta a gandit inainte sa vorbeasca?daca ai vreo boala nu-ti permiti sa te duci la dr cu bani pe care ii castigam ex .pt un rmn astepti programare 4 luni poti sa crapi pana atunci -ministrul vrea sa ia model din strainatate dar gandesc aiurea suntem cu 50 de ani in urma-ti se face greata