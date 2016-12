Ce pregătește eMag pentru Black Friday

Retailerul online eMag estimează că, de Black Friday, va vinde 650.000 de produse, în valoare de 205 milioane lei, dintr-un total de un milion disponibile, a declarat marţi managerul general al companiei, Iulian Stanciu. Printre produsele din stoc se numără 17.000 de televizoare, 60.000 de smartphone-uri, 15.000 de laptopuri, 10.000 de frigidere, 20.000 de jucării, 25.000 de parfumuri, 2.500 de scaune şi canapele, 8.000 de anvelope, 23.000 de pachete de scutece, 3.000 de lopeţi, 5.000 de saltele, 3.000 de seturi de oale şi tigăi, 15.000 de cărţi, dar şi autoturisme BMW, Ford și Mini. „Black Friday este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. În 2011 am avut 700.000 de vizite pe site, în 2012 - 2,2 milioane, în 2013 - 3,1 milioane, iar în 2014 - patru milioane. Este o presiune foarte mare pentru infrastructura de IT. În 2011 am vândut 80.000 de produse, dar nu am fost pregătiţi prea bine. În 2012, nu am avut stocuri suficiente, în 2013 a fost ceva mai OK, iar anul trecut am dat-o în bară, în unele cazuri, în sensul că nu am livrat în termenul promis, de şase zile, iar izolat produsele nu au ajuns nici până la Crăciun“, a spus Stanciu. El a precizat că eMag nu intenţionează să extindă la mai multe zile perioada în care va vinde produse de Black Friday, ci se va rezuma la una singură, în 20 noiembrie - „Reducerile sunt pe bune, nu ne jucăm cu chestia asta, pentru că am pune în pericol brandul. Reducerile vor fi de aproximativ 35%“.

