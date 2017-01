Ce primari din județul Constanța riscă să-și piardă mandatul

Mai mulți primari din județul Constanța au primit o veste proastă în urmă cu câteva zile. Aceștia riscă să-și piardă mandatul câștigat la alegerile locale din 5 iunie, deoarece a fost publicată în „Monitorul Oficial“ decizia din 6 iulie a Curții Constituționale a României (CCR) privind neconstituționalitatea dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali. Concret, CCR a admis cu unanimitate de voturi, în vara acestui an, sesizarea făcută de preşedintele Klaus Iohannis la legea privind statutul aleşilor locali, astfel încât cei condamnaţi cu suspendare îşi vor pierde şi ei mandatul, la fel ca cei care sunt condamnaţi cu executare. Printre edilii vizați se numără cei din Dobromir - Iusein Visel, Bărăganu - Titu Neague și Castelu - Nicolae Anghel, care au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Dacă primarii din Dobromir și Bărăganu nu au prea multe șanse a scăpa de demitere, Anghel spune într-o postare pe Facebook că are o decizie de la Judecătoria Medgidia, care arată negru pe alb că nu se încadrează în prevederile respectivei decizii a CCR, deoarece perioada sa de încercare de doi ani a expirat: „În prezent, am cazierul curat. Nu am probleme în justiție, penale, civile sau de orice natură“. Amintim că Nicolae Anghel a fost condamnat, în 2013, la șase luni de închisoare cu suspendare.