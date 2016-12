Ce rechizite se mai poartă. Cum arată ghiozdanul tradiţional

Cum fiecare toamnă are moda ei pentru rechizite, și pentru acest început de an școlar producătorii s-au pregătit temeinic. Pe caietele, ghiozdanele, gumele de șters, creioanele sau penarele care vor ajunge pe băncile micilor elevi apar imprimate prințesele Elsa și Anna, dar și Mickey Mouse, prințesa Sofia, motanul Garfield, pisicuța Hello Kitty sau Minionii. Personajele calsice - super-eroii Batman și Spiderman, Scooby Doo și Barbie - se află și ele printre preferințele micilor școlari. La modă în acest an sunt și rechizitele imprimate cu imagini din filmul „Star Wars“, iar pentru cei mândri că sunt români au apărut ghiozdane, caiete și penare cu motive tradiționale. Coșul pentru cele de trebuință la școală în varianta economică nu depășește uneori 80 de lei. Cel cu rechizite de colecție, în schimb, trece cu ușurință de 500 de lei, dacă luăm în calcul faptul că doar un ghiozdan imprimat cu fețe ale personajelor celebre poate costa peste 300 de lei.

A început febra pregătirilor pentru 12 septembrie - prima zi de școală. Iar cum fiecare toamnă are moda ei pentru rechizite, și pentru acest început de an școlar producătorii s-au pregătit temeinic. Pe caietele, ghiozdanele, gumele de șters, creioanele sau penarele care vor ajunge în băncile micilor elevi apar imprimate figuri din cele mai în vogă filme și desene animate. Anul acesta, tendințele au rămas cam aceleași cu cele de anul trecut - conduc personajele din desenul animat „Frozen“, mai ales prințesele Anna și Elsa, dar și Mickey Mouse, prințesa Sofia, motanul Garfield, Hello Kitty sau Minionii. Personajele calsice - super-eroii Batman și Spiderman, Scooby Doo și Barbie - se află și ele printre preferințele micilor școlari. La modă în acest an sunt și rechizitele imprimate cu imagini din filmul „Star Wars“, iar pentru cei mândri că sunt români au apărut ghiozdane, caiete și penare cu motive tradiționale. Cu alte cuvinte, pentru copiii care nu știu ce înseamnă lipsurile, pregătirile de școală seamănă cu un adevărat răsfăț. Spunem asta pentru că rechizitele ”la modă” sunt chiar și de 3 sau 4 ori mai scumpe decât cele ”anonime”. Coșul pentru cele de trebuință la școală, cu produse clasice, nu depășește uneori 80 de lei. Cel cu rechizite de colecție, în schimb, trece cu ușurință de 500 de lei, dacă luăm în calcul faptul că doar un ghiozdan imprimat cu fețe ale personajelor celebre poate costa peste 300 de lei. Sunt mulți părinți care cumpără pentru copiii lor, în loc de 3 caiete cu 1,50 lei, unul singur cu 5 lei. Ei acceptă compromisurile financiare doar-doar îi vor motiva pe cei mici. ”Fiica mea este în clasa a II-a. Anul trecut i-am cumpărat ghiozdan cu prințesa Elsa, dar acum vrea altul, cu Sofia. Și nu numai atât. Trebuie să îi cumpărăm și restul rechizitelor în ton cu rucsacul. Sunt scumpe, dar facem un efort. Din păcate, unele nu sunt așa bune calitativ. Doar coperțile de pe ele. Dar ce să îi fac copilului?”, a mărturisit o mămică.

GHIOZDANUL IDEAL RECOMANDAT DE MEDICI

O altă bătălie se dă între librăriile clasice și cele online, cele din urmă venind cu oferte și reduceri din ce în ce mai atractive. Sunt numeroase site-uri unde părinții pot găsi tot ceea ce e nevoie pentru școală, fără să facă zeci de drumuri în magazine. Atât online, cât și pe rafturile marilor magazine și librării au apărut, mai nou, trolerele pentru elevi. Din ce în ce mai mulți părinți renunță la clasicele ghiozdane și optează pentru ele, sperând că în felul acesta nu îi vor mai chinui pe copii, obligându-i să care greutăți uriașe în spate. Cu toate acestea, medicii nu le recomandă, spunând că trolerele deformează coloana vertebrală chiar mai tare decât un ghiozdan purtat pe un singur umăr. Cele mai bune rămân tot ghiozdanele cu două bretele, în formă dreptunghiulară, dar cu spate matlasat.