Ce riscă inspectorii școlari la fiecare început de an școlar?

Chiar dacă și-au câștigat prin concurs postul în fruntea conducerii învățământului județean pentru 4 ani, inspectorii școlari trebuie să fie riguroși și preocupați de dezvoltarea sistemului de educație în fiecare an, altfel riscă să își piardă funcția. Ministerul Educației a publicat în „Monitorul Oficial“ metodologia de evaluare a inspectorilor școlari. Potrivit documentului, anual, inspectorul școlar general completează fișa de evaluare a echipei alături de care lucrează, asta după ce inspectorul școlar general adjunct consultă directorii de școli și șefii comisiilor metodice privind respectarea deontologiei profesionale de către inspectorii școlari. Nu doar conducerea inspectoratelor școlare generale realizează evaluarea echipei manageriale, ci fiecare inspector se autoevaluează în funcție de mai multe criterii ce vizează atât activitățile cuprinse în fișa postului, cât și cele de îndrumare și control realizate în afara fișei postului, la solicitarea organelor ierarhic superioare, și elaborează un raport argumentativ. Potrivit metodologiei, rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului anual astfel: cei care acumulează între 85 și 100 de puncte primesc calificativul ”Foarte bine”, iar cei evaluați cu 70 - 84,99 puncte primesc calificativul ”Bine”, fiind validați pe funcție în anul următor. Inspectorii care primesc între 60 și 69,99 puncte obțin calificativul ”Satisfăcător” și vor fi monitorizați și reevaluați la un interval de 3 - 6 luni, iar cei care obțin sub 60 de puncte primesc calificativul ”Nesatisfăcător” și sunt invalidați pe funcție. În această situație, contractul de management educațional în calitate de inspector școlar încetează, inspectorul fiind eliberat din funcție, neavând dreptul să ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare în următorii 3 ani de la obținerea calificativului. Evaluarea are loc la începutul lunii septembrie, potrivit documentului.