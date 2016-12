Ce risipă de bandă!

Citeam deunăzi în Telegraf că tot mai mulţi români folosesc internetul. Potrivit unui studiu, ponderea românilor cu vârsta peste 15 ani care au tastat cel puţin o dată „www.ceva.altceva” a urcat la aproape 50%, în 2012, lucru care nu-i de mirare, dacă ne gândim că nu mai există ciutan fără smartphone şi cont de Facebook în ţara asta. În plus, avem al doilea cel mai tare internet din lume, după Coreea de Sud. Banda consumată de un licean aflat în căutare de „pornache” e suficient de largă cât s-o folosească un cartier cu 200 de case din America. Şi ce iese de aici? Nimic. Internauţii adevăraţi, care intrau pe net cu telefonul, în anii ’90, au plecat demult în afara graniţelor. Hackerii şcoliţi în Netcafe-urile deceniului precedent îşi văd de treabă prin Vest, de unde au ce să fure. Programatorii cu state vechi, care vorbesc fluent C++, Java, MySQL şi „lasă-mă că fac bani”, au ajuns deja şefi prin Sillicon Valley. Ce-a rămas în ţară? Nimic. Internetul românesc, vorba unui „rage comic”, arată ca-n Egiptul antic - o grămadă de ciudaţi care scriu pe ziduri (Wall-ul de pe Facebook - n.r.) şi venerează pisicile, că altfel n-am cum să explic fluxul imens de poze şi filmuleţe haioase cu pisici în care se îneacă internetul autohton. Ah, şi să nu uităm de autoportretele în oglindă sau în WC-ul cluburilor. Şi de haznalele aservite politic pe care se înjură între ei „fanii”. Merită o menţiune, nu-i aşa? E un mare păcat, căci Internetul este fix ce America nu prea mai e de ceva vreme - ţara tuturor posibilităţilor. Numai aici poţi găsi un Grizzly cu cap de rechin, coadă de scorpion şi tentacule de caracatiţă care scuipă foc ca un dragon. Această aberaţie photoshopată să nu vă sperie! E semn că se poate!