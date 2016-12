Ce să mâncăm după antrenamentele sportive

Masa trebuie luată după o jumătate de oră, o oră, de la efectuarea exerciţiilor fizice, pentru recăpătarea energiei şi repararea ţesuturilor musculare. Cele mai indicate alimente sunt ouăle şi sucul de portocale. Ouăle sunt cea mai bună sursă de proteine, care se găsesc atât în albuş cât şi în gălbenuş, iar sucul de portocale vine cu aportul decarbohidraţi şi vitamina C. Bananele sunt cele mai bune fructe după antrenament. O banană conţine până la două grame de proteine, jumătate de gram de grăsimi, circa 600 de miligrame de potasiu şi niciun pic de colesterol. Pot fi consumate împreună cu iaurt sau brânză de vaci pentru un aport proteic. O conservă de ton în apă are 42 de grame de proteine la mai puţin de 200 de calorii. Tonul mai conţine şi seleniu şi vitaminele B3, B6 şi B12. Biscuiţii din cereale integrale sunt o bună sursă de carbohidraţi.Pentru un plus de gust şi de vitamina C, se poate adăuga zeama de la o jumătate de lămâie. Somonul este un aliment foarte bogat în omega 3 şi este și foarte săţios. Poate fi combinat cu cu spanac sau fasole verde pentru un aport de vitamine şi minerale şi cu cartofi dulci pentru carbohidraţi cu ardere lentă. Cerealele integrale, cum ar fi musli conţin proteine, carbohidraţi şi multe alte vitamine şi minerale importante, în timp ce laptele este bogat în caseină şi proteine. O pungă cu fructe uscate combinate cu alune este ușor de luat în rucsacul pentru sală. Alunele au un conţinut ridicat de proteine în timp ce fructele conţin doza perfectă de carbohidraţi pentru refacerea musculaturii.