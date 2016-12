Ce să (nu) faci cu 10.000 de euro

Celor pentru care scriu de fapt aceste rânduri li se va părea o fantasmagorie dar, hai să zicem: presupunem că aveţi, prin absurd, 10.000 de euro, care vă încurcă prin casă. I-aţi găsit când făceaţi ordine prin sertare. Ce să faceţi cu ei, ca să nu-i rătăciţi iar? Se nasc prin urmare câteva ipoteze de lucru:

1. Vă cumpăraţi un lanţ gros de aur, începeţi să ascultaţi manele şi vă apucaţi de cămătărie. Îi daţi 10.000 de euro unui amărât, care girează cu apartamentul. Vă daţi \"lovit\" în ziua scadentă şi fraierul pierde casa. Asta înseamnă un profit de 4-500%, din care scădeţi plata recuperatorilor, taxa de protecţie la poliţie şi la mafioţii ăia mari. Dacă nu muriţi înjunghiat în primul an de activitate, puteţi deveni milionar şi, în câţiva ani, chiar parlamentar;

2. Cumpăraţi o maşină ieftină, de 8.000 de euro, plus taxe de înmatriculare, poluare, destrăbălare şi ce-au mai inventat ăştia. Reclamele de pe TV, cu trei cupoane din programul \"Rabla\", sunt vrăjeală. Începeţi să faceţi taximetrie, dar clandestină, că altfel nu rentează. Participaţi cu autoturismul la furturi din locuinţe, de pe câmp, din fabrici şi uzine, staţi de \"şase\". Urmăriţi cu ea oameni, organizaţi răpiri de copii bogaţi şi cereţi recompense. Transportaţi prostituate de la un client la altul sau înscenaţi tamponări, ca să jumuliţi firmele de asigurări. Organizaţi curse ilegale de maşini, \"liniuţe\", cu pariuri. Ca şi în primul exemplu, dacă treceţi de primul an de activitate, fără incidente majore, vă aşteaptă o viaţă îmbelşugată, dar trepidantă;

3. Comandaţi, de zece mii de euro, droguri din Columbia. Nu se poate să nu găsiţi pe internet un traficant de încredere. La nevoie, faceţi un drum cu avionul până acolo şi aduceţi marfa în prezervative, pe care le înghiţiţi înainte de îmbarcare. Faceţi pliculeţe mici, de juma de gram, şi le vindeţi. Profitul este spectaculos, dar, spre deosebire de primele două exemple, posibilitatea de a supravieţui în branşă mai mult de un an, doi, e infimă. La urma urmelor, aşa cum o dovedeşte şi rata natalităţii, prezervativele se mai şi sparg, accidental.

4. În fine, cel mai profitabil exemplu. Depuneţi cei zece mii de euro, depozit pe un an, la una din amărâtele de bănci din România, scăpate cu banii FMI de la faliment, ai căror directori nu ştiu nici să-şi numere salariul lunar exorbitant. Exact, băncile-alea care se vaită că nu pot atrage bani de pe piaţă, fiindcă nenorocita de populaţie şi-a pierdut exerciţiul economisirii - aruncă de-a proasta toţi banii pe mâncare. Dacă depuneţi banii în depozit pe un an, oricare din bănci vă va recompensa regeşte! La o dobândă, la valută, de 1,5-2,5% pe an, veţi primi la sfârşit cam 200 de euro, din care scădeţi impozitul, care se opreşte automat. Pleaşcă!!!