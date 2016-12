Ce salarii primesc românii cu facultate, în marile oraşe?

Studiile superioare nu mai reprezintă în România garanţia unui salariu de mii de euro, cel puţin în ceea ce îi priveşte pe debutanţi. Cam toate domeniile de activitate oferă tinerilor absolvenţi de facultate salarii de puţin peste 300 de euro şi numai după ani buni de experienţă aceştia pot ajunge la un salariu care să se apropie de 1.000 de euro. De exemplu, un inginer în Bucureşti, având o experienţă de 6-12 luni, are un salariu mediu de 362 euro, iar cei cu experienţă de 5-10 ani au un salariul mediu de 764 euro. Aproape 1.000 de euro câştigă inginerii cu experienţă peste 20 ani, pentru care salariul mediu este 924 de euro. Ceva mai mici sunt însă salariile în provincie. Astfel, în Iaşi, un inginer cu experienţă 6-12 luni, are un salariul mediu 320 euro, iar cel cu experienţă 2-3 ani un salariul mediu 565 euro. Inginerii din capitala Moldovei, cu 5-10 ani, au un salariul mediu 596 euro, arată datele calculatorului de salarii Myjob.ro. Un inginer timişorean cu experienţă în domeniu de 1-2 ani are un salariul mediu 378 euro, unul cu experienţă 3-5 ani un salariul mediu 563 euro, iar unul experienţă 10-20 ani are salariul mediu 801 euro. În Cluj Napoca, tot un inginer, cu experienţă 1-2 ani, are un salariul mediu 445 euro, în timp ce unul cu experienţă de 3-5 ani poate obţine un salariul mediu de 564 euro. Inginerii clujeni cu experienţă de pese 10 ani câştigă aproximativ la fel ca cei timişoreni, putând ajunge la un salariu de 805 euro. În Braşov, un inginer care nu are mai mult de doi ani de activitate poate avea un salariul mediu de 429 euro, iar unul cu 3-5 ani activităţi în domeniu ajunge la un câştig salarial mediu de 511 euro. Cei cu peste 10 ani de experienţă au remuneraţii mai mici comparativ cu cei cu posturi similare în alte oraşe în provincie, ajungând la un salariu mediu de 760 euro. Inginerii craioveni care au lucrat 2-3 ani în domeniu pot avea un salariul mediu de 539 euro, iar cei cu 5-10 ani de activitate 812 euro. Paradoxal, unul cu experienţă între 10-20 de ani are salariul mai mic, de numai 762 euro. În Constanţa, un inginer cu experienţă 2-3 ani poate avea un salariul mediu 538 euro. Un inginer de la malul mării cu experienţă 5-10 ani poate avea un salariul mediu 686 euro, iar unul cu peste 10 ani experienţă 775 euro. Economiştii lucrează cu banii, dar câştigă puţin. Medicii învaţă mult, dar au salarii mici. Absolvenţii de studii superioare economice din Capitală, care au o experienţă de doar 6-12 luni, pot beneficia de un salariu mediu de 321 euro. Ceva mai bine plătiţi sunt cei cu experienţă de 3-5 ani, pentru care salariul mediu este de 500 de euro. Economiştii cu 1-2 experienţă câştigă 328 euro în Iaşi, 346 euro în Timişoara, 363 euro în Cluj Napoca, 309 euro în Braşov, 337 euro în Constanţa şi 322 în Craiova. Cei cu 3-5 ani de activitate ca economişti, câştigă 430 de euro dacă sunt din Iaşi, 471 de euro în Timişoara, 467 de euro în Cluj Napoca, 446 euro în Braşov şi ceva mai puţin, 340 de euro, în Constanţa şi 377 de euro în Craiova.

Pentru economiştii cu experienţă de minimum 10 ani, salariile se învârt în jurul la 00-700 de euro. Astfel, un economist din Iaşi câştigă 688 de euro, unul din Timişoara 695 de euro, 709 în Cluj Napoca, 578 de euro în Braşov, 526 de euro în Constanţa şi numai 360 în Craiova. Medicii care au sub doi ani de când practică această meserie au un salariu mediu de 343 euro, la jumătate faţă de cei cu experienţă de 5-10 ani, care au un salariul mediu de 641 euro. În Iaşi, medicii cu minimum 2 ani experienţă câştigă 348 de euro, în timp ce cadrele medicale cu 10 ani experienţă câştigă 453 de euro. În Braşov, un medic aflat la început de drum câştigă 341 de euro, iar unul cu ceva activitate în spate are un salriu mediu de 533de euro. Un medic din Constanţa, cu experienţă 10 - 20 ani, are un salariul mediu de 533 de euro, iar unul cu numai 3 ani de activitate medicală 341 de euro. Domeniul IT este cu siguranţă unul dintre cele mai atractive. Tinerii trebuie să ştie însă că dacă au o experienţă de doar 2 - 3 ani pot primi un salariul mediu de 583 euro. Cei cu ceva mai multă experienţă, de 5 - 10 ani, au un salariul mediu de 791 de euro.