Ce sancțiuni au primit mirciștii care au fumat etnobotanice?

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța a anunțat, în cadrul unei conferințe, care sunt sancțiunile pe care le-au primit cei doi elevi care au fumat în toaleta liceului țigări despre care se crede că au fost substanțe etnobotanice. După cum am anunțat în ziarul ”Telegraf” în ediția de marți, 12 mai, în articolul ”Licean înjunghiat de un coleg”, tânărul care a venit cu inițiativa fumatului a fost mutat disciplinar la un liceu tehnologic, având media la purtare scăzută la 3. Colegul său care a ajuns la spital a scăpat doar cu exmatricularea pe 5 zile de la cursuri, cu obligația de a îndeplini sarcini de administrație la nivelul școlii, nota sa la purtare fiind scăzută la 4. Cei doi vor intra de asemenea într-un program de consiliere psihologică. ”Fac mențiunea că, potrivit regulamentului școlar, se poate modifica media la purtare, atunci când se decide la sfârșitul semestrului, în funcție de comportamentul ulterior al celor în cauză. Astfel, media finală va fi stabilită pe 19 iunie, la școala unde învață elevii”, a explicat directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. El a adăugat că evenimentul nefericit le-a arătat cadrelor didactice că nu au făcut suficiente acțiuni de prevenire a comportamentelor de acest fel, așa că intenționează să intensifice activitățile derulate pe acest subiect. ”Noi, aici, prin educație tratăm efectele, iar alții din zone oculte creează cauzele. Vom organiza în perioada următoare activități cu Agenția Antidrog, Penitenciarul Poarta Albă, Secția 3 de Poliție, Brigada Mobilă de Jandarmi, Direcția Națională Anticorupție și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța”, a subliniat directorul. În cadrul conferinței, acesta a ținut să îi arate și pe elevii care pot deveni un exemplu pentru colegii lor. Astfel, au fost premiați elevii care au obținut rezultate bune la Proiectul Internațional ”Marco & Alberto Ippolito”, organizat de Federația Națională a Profesorilor din Italia. Mirciștii au cules multe dintre premiile oferite în cadrul competiției pe patru secțiuni: eseu, poezie, fotografie. La concurs participă elevi din Italia (iniţiator şi coordonator), Bulgaria, Germania, Suedia, Polonia, Cehia, Republica Moldova și România, reprezentantul țării noastre fiind CNMB. 16 elevi ai CNMB au participat la concurs cu un număr de 21 de lucrări pe tema ”O școală pentru Europa”. În ediția online a ziarului ”Telegraf” (www.telegrafonline.ro), puteți găsi lista completă a elevilor premiați la competiția ”Marco & Alberto Ippolito”.

Concursul de poezie - două premii şi două menţiuni pentru România, obținute de Diana Alexandra Badea, clasa a X-a G - premiul I, cu poezia ”School, the spring of our youth”, Alexandra Alina Niculescu, clasa a XI-a G - premiul ”Katya Pangallo - reward us with a smile”, cu lucrarea: ”My school dream”, Diana Costache, clasa a X-a G - menţiune de onoare, câștigată cu poezia ”Across borders”, și Delia Miruna Hârbu, clasa a X-a G - menţiune de onoare - poezia ”Evolution”. Concursul de eseuri - patru menţiuni pentru România, câștigate de Ana-Maria Julia Radu, clasa a X-a F - cu eseul ”Dream of on european school for my generation”, Alexandru Caraiola, clasa a X-a F - eseul ”An ideal school”, Ana Maria Martin, clasa a XII-a E - cu lucrarea ”A school for Europe”, și Elena Mergiu, clasa a X-a B - eseul ”A school for Europe”.

La concursul de fotografie, mirciștii au obținut un premiu şi o menţiune pentru România. Astfel, au fost premiați Alexandra Maria Micu, clasa a X-a A - premiul juriului pentru fotografia ”Solidarity”, și Valentin Burcan, clasa a X-a D, care a primit o menţiune specială cu fotografia ”Passage of time”. De asemenea, CNMB a obținut premiul juriului pentru cercetarea sociologică ”A school for Europe”. Pentru realizarea cercetării sociologice, elevii au fost îndrumaţi de profesorul-psiholog Irina Ermolaev. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 111 elevi ai Colegiului Naţional ”Mircea cel Bătrân” Constanţa, iar rezultatele obţinute au fost sintetizate în cadrul unui film realizat de către elevii: Diana Costache (X G), Raluca Ioana Mihai (X G), Ana - Maria Julia Radu (X F) şi Taner Mustafa (X A), sub îndrumarea profesorului-psiholog Irina Ermolaev. Filmul a fost prezentat la reuniunea de la Roccella, Italia.