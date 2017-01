Ce sancțiuni a mai primit Auchan? Câți constănțeni mai sunt internați?

19:14:03 / 27 Decembrie 2015

amenzi ridicole

2000 lei nu acopera cheltuielile cu tratamentul medical al persoanelor afectate. Mai mult, in sezonul estival amenzile date buticarilor din Mamaia, desi foarte rare, erau cu mult mai mari. Ar trebui ca amenzile sa fie corelate direct proportional cu cifra de afaceri si sa descurajeze aceste practici comune tuturor hipermarket-urilor care plimba alimentele in diferite forme de comercializare modificand in mod repetat termenul de consum in vreme ce produsele devin improprii consumului uman. DSVA devine in acest caz, un complice prin masura modica aplicata. Mai vorbim aici si de o initiativa legislativa de a "dona" aceste deseuri institutiilor de asistenta sociala pentru a fi distribuite . nevoiasilor