Ce schimbări îi așteaptă pe elevi? Proiectul de lege a fost avizat!

Elevii claselor I - VIII vor învăța doar dimineața, când au un randament mai bun, iar cursurile liceale vor fi mutate tot în intervalul orar 8.00 - 13.00, acolo unde este posibil acest lucru, potrivit unui proiect de lege care a primit aviz favorabil în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților. Inițiatorii propunerii susțin că, în prima parte a zilei, elevii se concentrează mai ușor, rețin mai bine informațiile și au un randament mai bun. În plus, spun parlamentarii, dacă învață după-amiaza nu își potrivesc programul cu părinții lor, fapt care ar genera numeroase neînțelegeri în familie. În viziunea inițiatorului, schimbarea are ca scop maximizarea randamentului elevilor de la toate ciclurile de învățământ. Modificarea programului școlar într-un singur schimb îi avantajează pe elevii care învață după-amiaza și pentru că astfel vor avea mai mult timp pentru teme, dar și pentru relaxare. ”În schimbul 2, ei merg deja obosiți la școală, prânzul devine cină, iar temele se fac noaptea târziu. Inițiativa asigură egalitate de șanse, deoarece consider că nu este corect ca unii copii să învețe dimineața și alții după-amiaza, având în vedere că toate studiile de psihologie și pedagogie arată eficiență maximă a elevilor între orele 8.00 - 13.00”, se arată în expunerea de motive a proiectului. În acest moment, el pare imposibil de aplicat în unitățile de învățământ din țară, din cauza lipsei spațiilor, motiv pentru care unitățile școlare nu pot fi obligate sau sancționate dacă nu își modifică programul.