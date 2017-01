Ce schimbări vrea să facă ministrul Educației?

Ministrul Educației, Adrian Curaj, a organizat la Constanța o întâlnire cu inspectorii școlari generali și cei adjuncți, precum și cu directorii Casei Corpului Didactic din șapte județe: Constanța, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași, Buzău și Galați. Evenimentul face parte din întâlnirile regionale în cadrul cărora s-a discutat despre examenele naționale ce urmează și despre pregătirea lor cu mare seriozitate, precum și despre simplificarea administrativă. ”Ne dorim ca timpul profesorului să fie dedicat școlii și elevului și mai puțin birocrației, uneori exagerată. De asemenea, am încercat să continuăm discuția cu inspectorii școlari generali în legătură cu ceea ce am putea face, minime modificări astfel încât să avem un cadru normativ coerent”, a declarat ministrul Curaj. Pe drumul spre Constanța, demnitarul a vizitat și două școli din mediul rural, una din Fetești Sat și una din Castelu. ”Mi-a plăcut că, deși nu am anunțat ce școli vom vizita, am găsit școli frumoase, în care profesorii sunt dedicați activității lor, și am văzut lumină în ochii copiilor. Mi-am dorit să fiu elev pentru o oră și, deși nu am stat decât o jumătate de oră, mi-a plăcut ce am văzut”, a spus prof. Curaj. Oficialul a anunțat că în scurt timp va face public planul-cadru pentru învățământul gimnazial. ”Sunt câteva lucruri frumoase pe care le veți vedea, săptămâna următoare, în legătură cu pregătirea programei pentru fiecare materie, câteva materii apărute mai nou și, câte un pic, din ce în ce mai multă libertate a școlii pentru a planifica ce vrea să facă în pregătirea elevilor”, a spus ministrul.

FĂRĂ MODIFICĂRI LA EXAMENELE NAȚIONALE Referitor la rezultatele obținute de elevi la simulări, demnitarul a explicat că acestea reflectă nivelul lor de pregătire. ”Cu siguranță nu putem schimba regulile examenelor pentru că acestea au fost anunțate cu mult timp înainte. Pe de altă parte, nu putem schimba regulile anul acesta, dar putem face mici modificări pentru ca examenul să fie mai potrivit la anul. Am discutat cu inspectorii școlari despre alinierea calendarului mai bine, pentru ca încărcarea exagerată a materiei să nu apară în anumite momente ale anului, ea putând duce la rezultate nepotrivite”, a declarat oficialul. Acesta a spus că se gândește la modul în care examenele pot fi organizate puțin diferit, dând exemplul subiectelor cunoscute dinainte, însă a precizat că vor urma consultări cu inspectorii școlari în toamnă, după examene.

CONCURSURI PUBLICE PENTRU INSPECTORI ȘI DIRECTORI Ministrul Educației a dat detalii și despre concursurile pentru directori de școli și pentru posturile de inspector care au rămas neocupate în etapele precedente ale concursurilor publice. ”Suntem spre final și am fi putut anunța deja metodologia pentru concursurile pentru directori, însă suntem în faza finală în care să stabilim un prim moment de evaluare la nivel național pentru toți cei care vor să se înscrie la concurs. Discutăm ca această evaluare inițială să fie online și să fie extrem de actuală, corelată cu practica internațională”, a spus Curaj. De asemenea, pentru posturile de inspector școlar rămase neocupate, Ministerul Educației pregătește metodologia și bibliografia, apoi urmează lansarea calendarului pentru concurs.