CE scoate la tablă Guvernul României

COLABORARE O echipă de audit a Comisiei Europene (CE) va veni, săptămâna viitoare, în România pentru a evalua măsurile luate de autorităţile române în vederea deblocării plăţilor prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE), înainte de trimiterea la Bruxelles a raportului Autorităţii române de audit, a declarat joi, la Bruxelles, comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, după o întrevedere avută cu ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. În urma controlului, se va decide dacă programul, presuspendat în toamna anului trecut, va fi suspendat sau deblocat. Practic, de un an, CE nu mai face plăţi prin program, ţara noastră riscând să piardă 1,26 de miliarde de euro. „Au fost probleme legate de unele companii care au fost implicate, din păcate, pe tot ceea ce înseamnă circuit al banului european - pregătirea de proiecte, evaluarea selecţiei şi verificarea de cheltuieli, ceea ce nu se poate accepta în sistemul de fonduri publice. Desigur, acest lucru s-a eliminat, structurile statului avizate au făcut deja verificări în acest sens, iar unele dintre situaţii au fost trimise către soluţionare mai departe, la DNA şi nu numai. Am curăţat, să spunem, sistemul din acest punct de vedere şi sperăm ca în viitor să nu se mai întâmple”, a declarat Eugen Teodorovici. În plus, ministrul i-a mulţumit comisarului Hahn pentru faptul că auditorii CE vor lucra în paralel cu cei români şi s-a arătat mai optimist decât acesta în privinţa deblocării plăţilor pe POS-CCE. „Sperăm să primim deblocarea POS-CCE curând, după ce misiunea de audit care îşi va începe săptămâna viitoare verificările în România va exprima o opinie favorabilă”, a adăugat Teodorovici.

PRUDENŢĂ De partea cealaltă, comisarul european a spus că salută eforturile clare şi considerabile realizate de autorităţile române, nu doar pentru a corecta trecutul, ci şi pentru a asigura un sistem de management mai eficient. „Sunt însă prudent, pentru că trebuie să aşteptăm evaluarea autorităţii române de audit, care va trimite un raport la începutul săptămânii viitoare. Am cerut, însă, deja echipei mele de audit să meargă la Bucureşti pentru a lucra în paralel şi a nu pierde timpul. Trebuie să spun că este o abordare excepţională, pentru că, de obicei, aşteptăm evaluarea raportului naţional şi abia apoi mergem la faţa locului”, a afirmat Johannes Hahn. Comisarul european a spus că n-ar putea preciza în momentul de faţă dacă POS-CCE se îndreaptă mai mult spre suspendare sau spre deblocarea plăţilor, dar a menţionat că este optimist şi că autorităţile române ştiu ce au de făcut.