Ce școli sunt vizate de inspecția generală în acest semestru

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat care sunt unitățile școlare care vor fi vizate de inspecția generală în semestrul al II-lea din acest an școlar și calendarul acestora. Astfel, în perioada 28 martie - 1 aprilie, echipa de control a ISJ va face verificări la Școala Gimnazială nr. 12 ”B.P. Hasdeu” din Constanța. În perioada 11 - 15 aprilie, vor fi sub lupa echipei de control Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Constanța, dar și Liceul Teoretic ”G. E. Palade” din Constanța. Ultima unitate de învățământ care va fi verificată de inspectorii ISJ în acest an școlar este Școala Gimnazială nr. 1 Amzacea, care va fi vizată de inspecția generală în perioada 9 - 13 mai.