Ce se află în spatele „Noii grile de salarizare“? Ce explică ministrul Muncii!

Dezamăgire mare în sistemul sanitar! Ce spun reprezentanții sindicatelor din Sănătate despre măririle salariale anunțate cu surle și trâmbițe? Recent, vicepreședintele Comisiei de medici a Federației ”Sanitas”, Vlad Dima, a declarat: ”Din păcate, ne găsim în situația în care veniturile cadrelor medicale vor fi afectate de schimbarea legislației în domeniul muncii”. Odată cu transferarea contribuțiilor de la angajat la angajator, mult așteptata majorare a salariului de bază va deveni practic inexistentă; majorarea salariului de bază va fi anulată de valoarea contribuțiilor transferate. ”În plus, sporurile vor fi eliminate în totalitate aproape, prin limitarea lor la 30% pe ordonator de credite. Mare atenție, însă: ordonatorul de credite nu este spitalul în care lucrați! Ordonatorul de credite este instituția căreia i se subordoneaza spitalul (primăria, consiliul județean, Ministerul Sănătății sau Academia Română). Ținând cont că sporurile actuale reprezintă aproximativ 54% din cheltuielile salariale, cum credeți că ar putea fi repartizate noile sporuri? Cum vor fi ele încadrate în cele 3 procente? După ce criterii? Pentru care dintre noi?”, adaugă Vlad Dima. Sindicaliștii consideră că este momentul să se lupte pentru drepturile salariale și, uniți fiind, se poate obține un rezultat favorabil și echitabil. ”Trebuie să recunoaștem că am fost induși în eroare cu o perdea de fum numită “noua grilă de salarizare”, în spatele căreia se află o imensă capcană, bine ascunsă și neevidențiată până de curând - transferarea contribuțiilor. Am crezut, pentru câteva luni, în intenția guvernanților de a sprijini Sănătatea și a opri exodul personalului medical. Dar nu sunt decât vorbe goale, declarații politice de adunat voturi!”, este de părere vicepreședintele Comisiei de medici a Federației ”Sanitas”.

”Pe scurt: crește salariul de bază, dispar sporurile și plătim noi toate contribuțiile”

”Vi se pare corect? Vă place? Sunteți dispuși să acceptați o asemenea manevră care va duce, în realitate, la o stagnare a veniturilor (în cel mai fericit caz), dacă nu chiar la o diminuare a lor? Dacă facem un exercițiu de imaginație și privim în viitorul apropiat, se naște o întrebare firească: ținând cont că ne vom plăti singuri cotizațiile, în cazul unui concediu medical ne va fi plătit salariul de către angajator? Cum se va rezolva această problemă?”, întreabă Dima. Pentru medici, însă, marea surpriză vine odată cu modificarea timpului de lucru la 48 de ore pe saptămână, față de 35 de ore în prezent. Ce înseamnă asta? Se va ajunge la obligativitatea de a efectua câte o gardă săptămânal, respectiv 4 gărzi obligatorii pe lună. ”Știați acest lucru, dragi colegi? Practic, abia după ce vom depăși cele 4 gărzi obligatorii, vom fi plătiți pentru restul gărzilor pe care le vom face pentru un ban în plus. Credeți că veți mai avea timp liber pentru familie sau pentru a vă odihni? În mod sigur, nu. În concluzie, avem 2 variante: să plecăm capul și să acceptăm toate condițiile mai sus expuse sau să ieșim acum în stradă și în mediul online și să luptăm pentru un viitor mai bun, pentru o normalitate a salarizării și a timpului de muncă pentru cadrele medicale”, mai spune sindicalistul.

CE SPUNE MINISTRUL MUNCII? Pe de altă parte, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a postat pe pagina sa de socializare: ”Am avut, la Craiova, o întâlnire cu 56 de lideri de sindicat, reprezentând toate confederațiile sindicale. Un rezumat al întrevederii ar fi acela că niciun lider de sindicat nu s-a opus trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, înțelegând foarte bine rațiunea acestui demers. Singura lor teamă a fost aceea de a nu le scădea salariile angajaților din mediul economic, dar toți s-au convins că prin scăderea contribuțiilor și a impozitului pe salariu, de fapt, va fi o creștere pe netul angajatului și nu o scădere”. Și asta nu este tot. ”Acum salariul minim brut pe economie e 1.450 de lei. Angajatul ia un net de 1.000 lei. Între 1.000 și 1.450 de lei sunt taxele plătite de angajat. Cheltuiala totală a angajatorului este însă de 1.750 lei. Între 1.450 și 1.750 de lei sunt taxele plătite de angajator. Prin noua lege, salariul minim brut urmează să fie 1.750 de lei pentru că taxele le va plăti angajatul. Concomitent cu asta, se scad contribuțiile de la 39,25 la 35% și impozitul pe salariu de la 16 la 10%. Chiar dacă angajatorul nu mai pune niciun leu peste cât plătește oricum acum, netul angajatului crește cu 4,3%. Deci până aici nimeni nu pierde nimic. Mai mult, la calculul pensiei, raportarea se va face la o bază mai mare. Ce câștigă statul? Reduce deficitul pe fondul de pensii și sănătate cauzat de neplata contribuțiilor angajatorului. Aproximativ 30% dintre angajatori varsă la stat partea de contribuții a angajaților, dar nu și pe cea datorată de ei. Nu plătesc deloc, plătesc o parte, plătesc cu întârziere, bagă firma în insolvență etc. Până acum câțiva ani a existat infracțiunea de stopaj la sursa care a dispărut ca urmare a unei decizii CCR. Cert este că e infracțiune dacă nu se plătesc taxele angajatului pentru că sunt banii lui, nu ai firmei. Prin această măsură echilibrăm bugetele de pensii și sănătate. Nimeni nu pierde, toată lumea câștigă și atunci de ce atâta agitație?”, întreabă ministrul. Rămâne de văzut dacă așa va fi...