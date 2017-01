Ce se întâmplă cu deţinuţii când ies din închisoare?!

„Foştii deţinuţi şi-au ispăşit pedeapsa, nu-i condamna la infinit!”, este mesajul unui proiect pe bani europeni derulat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) şi Universitatea de Vest Timişoara. În proiect au fost cuprinşi 300 de deţinuţi din întreaga ţară. După un periplu prin ţară, iniţiatorii au poposit, ieri, şi în Aula Magna a UOC, unde a fost organizată o dezbatere cu tema „Suntem produsul mediului în care trăim”, fiind discutate implicaţiile psihosociale ale pedepsei privative de libertate. Bucuria organizatorilor a fost că zeci de studenţi constănţeni s-au arătat interesaţi de proiectul „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate”, derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, mult mai mulţi decât în alte oraşe ale ţării.

La întâlnirea de la UOC au venit şi doi deţinuţi de la Penitenciarul Poarta Albă. Pe chipurile lor se citeşte regretul că au ajuns la închisoare. Andrei are 23 de ani. A ispăşit un an de pedeapsă, iar până la comisia de eliberare condiţionată mai are încă un an. „Mă gândesc să ies din penitenciar şi să încep o nouă viaţă. Probabil va fi greu să-mi găsesc un loc de muncă, nu ştiu”, a spus deţinutul. Despre experienţa nefastă care l-a condamnat la închisoare a povestit că a fost o decizie de moment, greşită, într-o vreme când nu era suficient de matur. La rândul său, Sorin a fost condamnat la închisoare pentru patru ani şi şapte luni, din care a ispăşit mai bine de jumătate. „80% depinde de mine şi restul depinde de cei din jurul meu să mă integrez în societate. Trebuie să demonstrez că am învăţat ceva din greşeli. Cred că vor fi anumite reţineri din partea anumitor oameni. Important este că prietenii nu m-au marginalizat. A fost prima experienţă de acest gen şi va fi şi ultima”, a spus, încrezător, deţinutul.

„OAMENII NU SE NASC RĂI, OAMENII DEVIN RĂI” Printre cei prezenţi s-a numărat şi un expert în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Dana Cenuşă. Ea a susţinut că, din punctul său de vedere, un deţinut care încalcă legea şi ajunge în penitenciar îşi ispăşeşte pedeapsa şi punct. El nu ar trebui să fie afectat din acest punct de vedere atunci când iese din penitenciar, nici din punctul de vedere al cazierului. „Din păcate, societatea românească, şi nu numai, continuă să se comporte ca şi cum i-ar lipsi ceva. Şi asta în condiţiile în care corupţia este generalizată. Pornim de la premisa că toată lumea încalcă legea şi la închisoare ajung doar cei care sunt prinşi. Însă realitatea este că, de regulă, sunt prinşi cei care nu au bani pentru un avocat”, a declarat expertul. După părerea sa, nu toţi deţinuţii sunt un pericol social şi nu toţi ar trebui să ajungă în penitenciar. „Cred că la penitenciar ar trebui să ajungă doar cei care sunt într-adevăr un pericol pentru societate. Trebuie analizat de ce ajung în situaţia aceea. Oamenii nu se nasc răi, oamenii devin răi, într-un context care este nefavorabil”, a mai spus Dana Cenuşă.