Ce se mai vinde la reducere în marile magazine?

Constănțenii și turiștii care au vrut în weekend să se adăpostească de canicula de afară au petrecut câteva ore bune în marile centre comerciale, unde au putut să profite și de reducerile de iulie. Dacă la început prețurile au fost reduse cu până la 30%, acum, în magazine, ele au ajuns cu până la 70% mai mici, la produsele cuprinse în promoție. Așa se face că pentru o pereche de blue jeans, de exemplu, care costa, la lansarea colecției, 189 de lei, un client plătește acum 79 de lei. Din păcate, nu toți cumpărătorii au ieșit mulțumiți din magazine, pentru că, deși reducerile sunt substanțiale, nu toți au găsit exact ce căutau. ”Urmăresc de ceva timp să intre la reducere o pereche de pantofi și o rochiță. Din păcate, pantofii nu s-au redus decât cu vreo 30 de lei și mi se par încă prea scumpi, iar la rochiță nu am mai găsit mărimea potrivită”, a spus o constănțeancă ce se plimba, sâmbătă, în City Park Mall. Alți cumpărători au fost mai norocoși și au găsit ceea ce căutau, fără prea multă bătaie de cap. ”Îmi căutam o rochie de ocazie, pentru că am o nuntă în câteva săptămâni. Am avut noroc și am găsit destul de repede ceva potrivit și am cumpărat-o și cu reducere de 50%. Pentru că tot am economisit niște bani, acum caut și câteva tricouri, pentru că am văzut câteva chiar deosebite. Sper să găsesc și un preț bun și mărimea mea”, a spus o altă tânără ce se afla la shopping în centrul comercial Maritimo. Între timp, unii retaileri au lansat deja în magazine noile colecții de îmbrăcăminte, așa că, dacă nu găsiți ce căutați în produsele aflate la reduceri, cu siguranță veți găsi lucruri pe placul dumneavoastră în magazine. Prețurile vor fi însă mai mari! Cu toate acestea, pentru a scăpa de stocurile de marfă, marile magazine au băgat la reduceri atât produse de vară - costume de baie, tricouri, fuste, rochii, pantaloni - cât și sandale sau papuci, dar și haine mai groase: paltoane, bluze și plovere, blue jeans și pantofi. La Marks & Spencer, de exemplu, reducerile ajung deja la 70%, însă majoritatea comercianților vor aplica cele mai mari reduceri în august, când urmează ultimul val de promoții înainte de introducerea colecțiilor pentru noul sezon.