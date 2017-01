Ce se va întâmpla cu ciocolata. Viitorul nu arată bine

Ciocolata ar putea ajunge, până în 2020, să fie un produs de lux din cauza cererii de cacao de pe piaţa chineză. În prezent, arată cotidianul La Vanguardia, aceste solicitări venite din partea Chinei anunţă faptul că produsul ar putea să devină unul rar, pe fondul creşterii substanţiale a preţului. Potrivit unor date preluate de la Daily Mail, Asia consumă ciocolată în valoare de 8,7 miliarde de euro în fiecare an. Potrivit Organizaţiei mondiale pentru cacao, producţia seminţelor acesteia ar putea să se confrunte cu un deficit de 150 de miliarde de tone până la sfârşitul acestui an. În 2014, s-a atins deja un record: peste 3.000 de dolari pe tona de cacao, pentru pieţele din Londra şi New York. Astfel, produsul dulce cel mai la îndemâna tuturor ar putea deveni, dacă se păstrează tendinţele - consumul ridicat şi creşterea preţului - un produs de lux chiar în 2020, spre temerile tuturor pofticioşilor din lume, mai arată cotidianul catalan.