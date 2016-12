Ce se va întâmpla cu țestoasa rară, găsită în Vadu

Chiar dacă toată lumea a ajuns să o îndrăgească, broasca țestoasă din specia „Caretta Caretta”, găsită marți, 6 septembrie, pe plaja de la Vadu, va pleca în mările calde. Directorul general al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN), Adrian Bîlbă, a declarat, pentru „Telegraf”, că a consultat mai mulți cercetători de la organizațiile și societățile științifice din întreaga lume, pentru a găsi soluții optime de relocare a animalului în mediul de unde provine.

PLEACĂ LA BORDUL UNUI VELIER SAU RĂMÂNE ÎN VADU

O idee viabilă ar fi ca țestoasa să plece spre Marea Egee, la bordul unuia dintre velierele care participă, la sfârșitul acestei săptămâni, la Regata Marilor Veliere, ce se desfășoară până duminică, 11 septembrie, la Constanța. „Nu am apucat să vorbesc cu unul dintre căpitanii navelor care participă la eveniment, dar voi lua în calcul această opțiune. Noi am vrea să lăsăm broasca undeva în zona Greciei, în Marea Egee, de unde să plece spre Marea Ionică sau Adriatică. Nu am vrea să o lăsăm în Egee, pentru că în acea zonă trec mulți migranți dinspre Turcia care, înfometați, mănâncă tot ce prind. Nu am vrea să lăsăm animalul într-un asemenea pericol”, a declarat Bîlbă. El a mai spus că un reprezentant al unei organizații nonguvernamentale i-a propus să ducă broasca înapoi în Vadu, unde a fost găsită. „Ni s-a sugerat să o lăsăm să încerce să se adapteze mediului de pe litoralul nostru. Poate că vor migra mai multe exemplare, care se vor înmulți și vor forma o colonie în Marea Neagră. E o propunere interesantă, pe care am luat-o în calcul. Dar nu vom lua nicio decizie până când nu vom fi siguri că am găsit cea mai bună soluție pentru animal”, a adăugat Bîlbă.

UNDE POATE FI ADMIRATĂ ȚESTOASA

Amintim că, în 6 septembrie, un pescar din Vadu a găsit o broască țestoasă din specia „Caretta Caretta”, nemaîntâlnită în țara noastră. Cel mai probabil, animalul a migrat, păcălit de curenții calzi, din Marea Mediterană sau Egee. Specialiștii de la CMSN au intervenit pentru salvarea țestoasei, pe care au „cazat-o” într-un bazin de 200 de metri cubi de la Delfinariu. Acolo, vizitatorii pot admira exemplarul unic la noi în țară până când va fi relocat în mediul din care provine.

