CE se va pronunţa asupra transferului acţiunilor din port

Discuţiile legate de reaşezarea arhitecturii acţionariatului Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (APM) Constanţa depăşesc graniţele ţării. Pedeliştii şi pemepiştii continuă să se opună, în tandem cu Traian Băsescu, oricărui proiect ce are ca scop descentralizarea APM. Liberalii s-au alăturat şi ei PDL şi PMP, deşi iniţial, în perioada în care au fost la guvernare în cadrul USL, nu s-au opus transferului acţiunilor. Pentru că în discuţiile legate de majorarea de la 20 la 33% a pachetului de acţiuni deţinut de Primăria Constanţa în APM s-a ajuns la tema legalităţii şi oportunităţii transferului de acţiuni, iar cei care se opun au argumente mai mult subiective decât obiective, ministrul Transporturilor, Dan Şova, a anunţat că vine cu o nouă abordare. La iniţiativa demnitarului, Comisia Europeană este chemată să se pronunţe cu privire la intenţia autorităţilor române de a transfera 13% din acţiunile deţinute în Portul Constanţa la administraţia locală. După obţinerea unei poziţii a CE, se vor începe procedurile pentru obţinerea avizelor din partea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. “Menţinerea unui centralism la nivelul Ministerului Transporturilor în Portul Constanţa nu are legătură cu realităţile europene. Mai mult, în anul 2008, atunci când s-a făcut transferul gratuit a 20% din acţiuni, nimeni nu a cerut acordul Uniunii Europene. Pe 5 mai am sesizat CE, am arătat că infrastructura strategică va rămâne în proprietatea statului şi în administrarea ministerului şi am cerut să se pronunţe dacă se creează un avantaj nelegal Consiliului Local Constanţa prin acest transfer“, a spus ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Tulcea.

El a explicat încă o dată că nu este vorba în acest caz despre transferarea proprietăţii asupra Portului Constanţa, ci despre reorganizarea societăţii care administrează portul. “Transferul gratuit a 13% din acţiuni şi scoaterea pe bursă a 14% din acţiunile deţinute la APM fac parte dintr-o strategie a ministerului legată de apartenenţa României la UE. Vrem ca autoritatea centrală şi cea locală să aibă reprezentare egală în acţionariatul Portului Constanţa, după modelul european“, a precizat ministrul. Referindu-se la intenţiile anunţate privind organizarea unor proteste în Portul Constanţa din cauza deciziei autorităţilor române, ministrul Transporturilor a precizat că “operatorii privaţi nu au legătură cu acţionariatul APM”. Dincolo de aceste afirmaţii, Organizaţia Patronală Operatorul Portuar a anunţat, printr-un comunicat de presă, că operatorii afiliaţi la organizaţie vor sista activitatea în solidar cu sindicatele care protestează astăzi, mâine şi poimâine împotriva modificării structurii acţionariatului APM.