Ce spun constănţenii despre implicarea Primăriei în port

Este firesc ca, atunci când se pregăteşte ceva important într-un oraş, să fie consultată populaţia acelei urbe. Luna trecută, constănţenii au primit o scrisoare semnată de primarul Constanţei, Radu Mazăre, în care oamenilor le erau oferite informaţii cu privire la iniţiativa administraţiei locale prin care aceasta a solicitat Guvernului majorarea pachetului de acţiuni deţinut de municipalitate de la 20% la 33%. Constănţenilor li s-a spus cu exactitate ce intenţionează să facă Primăria pentru ca oraşul să deţină mai multe procente din acţiunile Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APM), dar şi ce urmează să facă cu banii proveniţi din dividendele ce ar reveni administraţiei locale. Anume, mai mulţi constănţeni să beneficieze de subvenţie la energia termică şi cei care primesc să plătească mai puţin, pentru că se va majora plafonul până la care ar trebui să se încadreze constănţenii pentru a primi ajutor din partea administraţiei locale. Şi pentru că fiecare constănţean a primit detaliile acţiunii întreprinse de municipalitate, de ieri, Primăria a început acţiunea de consultare a populaţiei. „Au fost amenajate 19 puncte fixe în pieţe, mall-uri şi cluburi de pensionari, cărora li se adaugă sediile asociaţiilor de proprietari, unde oamenii pot merge pentru a răspunde celor două întrebări adresate de reprezentanţii Primăriei: „Vrei mai multe acţiuni la Portul Constanţa?“ şi „Vrei scăderea facturii tale la energia termică?“. Dacă sunt de acord cu acţiunea, oamenii pot semna. De asemenea, inspectorii Primăriei merg şi din uşă în uşă, la constănţeni, pentru a-i întreba dacă sunt de acord cu iniţiativa municipalităţii“, a declarat şeful Serviciului Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Constanţa, Mugur Petcu.

PĂRERI Am avut şi noi curiozitatea de a merge la punctele amenajate de municipalitate pentru a lua pulsul acţiunii. „Sunt de acord cu această măsură pentru că e spre binele oraşului. O parte din banii din port, din taxele şi impozitele percepute acolo ar trebui să se întoarcă către oraş, pentru că noi ar trebui să fim principalii beneficiari ai faptului că trăim într-un oraş-port. Pentru căldură am plătit între 300 şi 400 de lei, în funcţie de cât de mult a dat fiecare drumul la calorifere“, ne-a spus Nicolae Jeileanu. Şi Maria Economu ne-a explicat că în timpul iernii a dat drumul la calorifere doar câte două ore pe noapte. Motivul? Nu ar fi putut suporta costul prea mare al întreţinerii dacă şi-ar fi permis luxul de a lăsa caloriferele pornite tot timpul. Faptul că vor plăti mai puţin la întreţinere i-a împins pe cei mai mulţi dintre constănţeni să semneze listele prezentate de inspectorii Primăriei. Chiar şi aşa, am întâlnit persoane care au avut mult mai multe motive pentru a spune „da“ întrebărilor, iar unele dintre ele ne-au fost date de constănţeanul Ion Olaru. „Este firesc să semnăm. Dacă se poate învinge mafia asta din toată România, ar fi bine. Şeful portului e mafiotul numărul 1 al României - Traian Băsescu. Cu asta am spus tot. Evident că vrem ca acţiunile să treacă la Primărie, pentru că în felul acesta oraşul nostru are posibilitatea de a se dezvolta foarte mult cu banii pe care i-ar putea lua de acolo. Sunt trei-patru mafioţi care plimbă banii dintr-o parte în alta, iar noi nu beneficiem de niciun ban din port. Nu spunem să ni se dea nouă, dar să se facă ceva în oraş. Cunosc situaţia din port şi ştiu că dacă Primăria ar avea mai multe acţiuni ar fi un lucru bun“, ne-a destăinuit Ion Olaru. Nu am putea să spunem câte semnături au fost strânse în prima zi, însă vom reveni astăzi cu date exacte. Acţiunea municipalităţii se va desfăşura până în 24 mai, timp în care oamenii au posibilitatea să-şi dea acordul faţă de iniţiativa Primăriei.