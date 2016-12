Ce spun medicii germani despre ortopedia românească

Astăzi este ultima zi a Conferinței Naționale de Ortopedie, care se desfășoară la Constanța (între 24 și 26 septembrie), la Facultatea de Medicină a Universității ”Ovidius”. Manifestarea științifică a adunat aproximativ 500 de participanți, atât din țară, cât și din străinătate (Germania, Franța, Austria, Slovenia etc.). Președintele conferinței, totodată șeful Clinicii de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța, dr. Alexandru Șerban, s-a arătat încântat de participarea numeroasă, dar și de specialiștii de seamă din străinătate. ”Am fost desemnați să organizăm un eveniment de o asemenea însemnătate pentru că s-a aflat că și Constanța are ortopezi de seamă, cu mare experiență, dar și o clinică dotată și utilată la standarde europene. Este o recunoaștere cu care ne putem mândri”, a declarat șeful Clinicii de Ortopedie a SCJU. Nu în ultimul rând, dr. Șerban a subliniat evoluția spectaculoasă a cercetărilor în domeniul ortopediei și traumatologiei. ”Dezvoltarea a dus la rezolvarea problemelor actuale specifice patologiei osteo-articulare, în condiții tehnice la care nu ne-am fi gândit nu cu mult timp în urmă. Aceste manifestări științifice sunt un prilej de a cunoaște din experiența fiecăruia dintre noi, de a împărtăși și tinerilor medici și, nu în ultimul rând, de a fi în contact direct cu firmele producătoare de implanturi și aparatură medicală, fără de care rezolvarea terapeutică nu ar fi posibilă”, declară medicul-șef. Un renumit specialist în ortopedie din Vest, prof. dr. Wilhelm Friedl, din cadrul Klinikum Aschaffenburg, a declarat că ortopedia din România a cunoscut o dezvoltare impresionantă. ”În urmă cu 14 -15 ani, când am revenit prima oară din Vest aici, nivelul era mult mai scăzut. Dezvoltarea este evidentă, sigur că mai este nevoie de îmbunătățiri, dar sunt progrese semnificative în toate direcțiile de cercetare și aplicații clinice. Se vede diversificarea procedurilor și tehnicilor moderne. Fiecare pacient va avea acces la toate procesele moderne, dar e important ca medicii de aici să se dezvolte în toate aceste domenii, pentru a putea în viitor să țină pasul cu medicina modernă din ortopedie”, a declarat profesorul, care a adăugat că are o legătură spirituală cu România, pentru că este născut aici. Câțiva dintre profesorii care au vizitat Clinica de Ortopedie și Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei”, modernizată cu ajutorul Consiliului Județean Constanța, investiția depășind 10 milioane de euro, au rămas plăcut impresionați de ceea ce au văzut.