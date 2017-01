Ce spun mirciștii suspectați că au fumat etnobotanice

02:12:23 / 08 Mai 2015

Exmatriculare?

Inceputul anilor 60, tovarasul Sandu, mare mahar la partid, m-a prins, la clubul SNC (era Tomis colt cu Cuza Voda) jucind sah si...fumind. Ca un ciine s-a tinut sa fiu exmatriculat, n-am fost, dar mi-a ramas gustul coclit de activisti. A, a propos, vis-a-vis de intrarea de pe Mircea a liceului era o tutungerie. Gigel, care era pitic, scotea exact 10 tigari din pachetul de Marasesti, le invelea in ziar si ti le dadea. Noi eram in uniforma, cu matricola pe mina si, bineinteles, cu numar pe matricola. Aveam #578. In closetul de baieti, Molecula (Prof de matematici Neacsu) ii vina pe fumatori, cei ce aveau ghinionul sa fie prinsi erau trimisi la frizer: Zero Absolut! Poate cei ce hotarasc soarta baietilor vor analiza mai bine situatia si vor actiona corespunzator!