Ce spun politicienii despre desemnarea lui Sorin Gringeanu în funcția de premier

12:35:36 / 30 Decembrie 2016

"Gresit domnule (fost) Presedinte"

Modul in care Iohannis a facut anuntul de acceptare a lui Sorinel pentru functia de prim ministru este in concordanta cu modul in care s-au facut cele doua propuneri de catre Dracnea si anume in bataie de joc fata de proprii votanti, fata de colegii din Psd si nu in ultimul rand fata de Romania