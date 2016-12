Ce ştiţi despre Cantitatea Zilnică Estimată?

Consumatorii vor fi informaţi, în timpul sărbătorilor de iarnă, cu privire la etichetarea nutriţională bazată pe Cantitatea Zilnică Estimată (CZE), în cadrul unei campanii susţinute de şase companii multinaţionale, cetăţenii putând stabili cantitatea de calorii necesară raportat la vârstă sau efort. Mai multe companii din industria alimentară din România, sub umbrela Romalimenta, continuă campania de educare a consumatorilor pentru a-i ajuta să înţeleagă informaţiile oferite de etichetarea bazată pe CZE, la un an şi jumătate de la introducerea la nivel naţional a sistemului de etichetare nutriţională bazat pe CZE. Cantitatea Zilnică Estimată reprezintă cantitatea aproximativă de kilocalorii şi macronutrienţi pentru un adult cu greutate medie calculate pe baza unei alimentaţii de 2.000 kilocalorii (kcal). Necesităţile individuale pot varia în funcţie de vârstă, gen, efort fizic, a precizat, ieri, medicul nutriţionist, Corina Zugravu. “În perioada sărbătorilor, când volumul cumpărăturilor creşte, eticheta nutriţională bazată pe CZE le oferă consumatorilor informaţii nutriţionale detaliate despre alimente, ajutându-i astfel să-şi alcătuiască o alimentaţie echilibrată şi corect dimensionată pe care o pot adapta nevoilor individuale şi stilului lor de viaţă. Informaţiile prezentate pe ambalaj sunt concepute într-o manieră prietenoasă şi uşor de înţeles pentru o mai bună înţelegere şi transparenţă. Eticheta CZE ne arată ce procent din CZE de kilocalorii şi macronutrienţi ne aduce o porţie de aliment sau băutură răcoritoare. Această etichetă conţine şi informaţii cu privire la mărimea porţiei”, a explicat preşedintele Romalimenta, Sorin Minea.

PENTRU A ALEGE RESPONSABIL, CONSUMATORUL TREBUIE SĂ ŢINĂ CONT DE TOATE INFORMAŢIILE NUTRIŢIONALE INCLUSE PE AMBALAJ, ATÂT PE FAŢĂ CÂT ŞI PE VERSO

Nu toate produsele pot fi etichetate privind CZE, fiind exceptate cele pe care nu le consumăm zilnic. Reprezentanţii companiilor vor informa, în această perioadă de sărbători, consumatorii din magazinele Carrefour din toată ţara, privind toate datele de pe eticheta CZE, dar şi cu privire la produsele neambalate vrac consumate zilnic. „În zilele noastre, când avem din ce în ce mai puţin timp să ne preocupăm de sănătatea noastră, este important ca măcar ceea ce mâncăm să ne ofere toţi nutrienţii de care avem nevoie pentru a fi în formă. Etichetarea de tip CZE ajută consumatorii să mănânce echilibrat”, a declarat Corina Zugravu. Produsele care conţin eticheta CZE au pe faţa principală a ambalajului conţinutul de energie per porţie, alături de procentul pe care îl reprezintă din CZE. Pe verso, consumatorii pot citi informaţii detaliate, cu privire la conţinutul din categoriile importante de macronutrienţi, per 100 de grame şi per porţie: energie/kilocalorii, proteine, glucide/carbohidraţi, zaharuri, lipide/grăsimi saturate, fibre, sodiu sau sare alături de procentul pe care fiecare dintre acestea îl reprezintă din CZE pentru un adult.