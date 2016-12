Ce sunt în stare să facă liberalii pentru un plus de imagine?

19:36:37 / 27 Noiembrie 2015

Nu-i frumos

Omul a spus foarte clar in sala de sedinta ca a consultat aparatul de specialitate al consiliului si nu stiau nici ei. 99,99% din populatia judetului nu stiu cine este cetatean de onoare al judetului. Institutia Consiliului Judetean Constanta are obligatia legala si morala de a afisa intr-o sectiune speciala cetatenii de onoare ai judetului. 13 ani? S-a intamplat in februarie 2012, nu in 2002. Vedeti, si dvoastra puteti gresi!