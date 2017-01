Ce surpriză! Islamul interzice Pokemon Go

În timp ce lumea este cuprinsă de frenezia Pokemon Go, jocul pentru mobil în care pokemonii sunt... prinşi în realitatea virtuală, clericii islamici emit o nouă fatwa pentru franciza Pokemon, o interdicţie religioasă musulmană. Clerul crede că ”jocul încurajează teoria evoluţiei a lui Darwin”. Interdicţia emisă pentru franciza Pokemon de clericii islamici, veche de 15 ani, e din nou actuală, scrie secretarul general al Consiliului Clerical Islamic, pe site-ul preşedintelui Scholarly Research and Ifta, raportează Arab News. Fatwa de odinioară, emisă pentru jocurile, abţibildurile, desenele animate şi suvenirurile Pokemon, se potriveşte cu desăvârşire şi în cazul acestui joc care face înconjurul lumii, spune Sheikh Saleh Al-Fozan, membru al Consiliul Superior al Clericilor Musulmani.

În religia musulmană, o fatwa este o opinie pe teme religioase privind legea islamică, emisă de un Ulema. Un Ulema este un membru al clerului musulman (care are și atribuții de legiuitor). În Islamul sunnit, o fatwa nu este obligatorie pentru nimeni, pe când în Islamul șiit poate fi considerată de un individ ca obligatorie, în funcție de relația pe care o are cu respectivul Ulema. Cel care emite o fatwa este muftiu, poziție nu neapărat oficială. Dacă o fatwa nu inovează în vreun fel, atunci ea este o simplă decizie. Un muftiu este căpetenia religioasă a unei comunități musulmane: are competența de a da sfaturi în probleme de respectare a cultului islamic. Marele muftiu este conducătorul cultului islamic dintr-o țară, care are și atribuții judecătorești. O fatwa conține, în general, detaliile raționamentului unui lider islamic, de regulă în raport cu un caz particular, și este considerată precedent de musulmanii legați de acel lider, inclusiv de viitorii muftii. Muftiul Sheikh Saleh Al-Fozan spune că ”jocul Pokemon Go încurajează pariurile, care-s interzise în Islam, dar şi promovează teoria evoluţiei a lui Darwin. În mod surprinzător, copiii rostesc cuvântul ”evoluţie” atunci când se referă la jocul Pokemon Go”. Jocul este condamnat de Islam şi pentru că grafica lui are simboluri interzise în religia musulmană: stele cu şase colţuri, asociate Iudaismului, cruci care vin din religia creştină, unghiuri şi triunghiuri folosite de diferite secte religioase şi organizaţii deviante, cum sunt semnele francmasonice sau cele ale religiei Shinto. ”Mai mult, jocul promovează şi face să circule simbolurile necredincioşilor şi imaginile interzise. Este şi o formă ilegală de a cheltui bani”, se mai specifică în edict.

Utilizatorii de Pokemon Go din Arabia Saudită care şi-au downloadat aplicaţia au fost recent anunţaţi că pot primi potenţiale avertismente de la Comisia de Tehnologie şi Comunicare, informează Al Jazeera. Deputatul egiptean Abbas Shuman, şeful influentei instituţii islamice Al-Azhar, a condamnat, la rândul său, jocul, spunând că e ”manie păguboasă, o adicţie similară cu alcoolismul”, raportează Gulf News. ”Oamenii merg ca bezmeticii beţivani pe stradă, cu ochii lipiţi de ecranele telefoanelor, ca să prindă pokemoni fictivi”, a spus Shuman. Egiptul a emis o fatwa împotriva jocului, duminică.