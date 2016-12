Ce surprize ne pregătește vremea?

Constănțenii vor avea parte astăzi de încă o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi de până la 24 grade Celsius. Cerul va fi variabil, parțial acoperit, cu temperaturi maxime cuprinse între 16 și 24 de grade C și minime între 8 și 10 grade C, anunță Administrația Națională de Meteorologie. De mâine, însă, vremea se răcorește și sunt semne de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 22 de grade C, iar cele minime între 7 și 10 grade C. Atât mâine, cât și miercuri sunt posibile averse, însoțite de fulgere. Miercuri, 29 aprilie, temperaturile mai scad puțin și vom avea maxime între 16 și 21 de grade C și minime între 5 și 8 grade C.