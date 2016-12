Ce surprize ne rezervă vremea?

Începem săptămâna cu vreme frumoasă și mult soare. Maxime de 29 de grade Celsius vor fi astăzi în Dobrogea, ne anunță meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale. De asemenea, temperaturile minime ale aerului se vor situa între 12 și 18 grade C. Mâine, în schimb, vremea devine capricioasă. Ar putea să apară ceva înnorări și condiții de ploaie, cu grindină și descărcări electrice. Vor fi maxime cuprinse între 24 și 29 de grade C și minime între 16 și 20 de grade C. Și miercuri, 10 iunie, cu toate că vom avea maxime de până la 29 de grade C, am putea avea parte de furtuni, însoțite de descărcări electrice.