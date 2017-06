Ce surprize ne rezervă vremea la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la malul Mării Negre, vreme schimbătoare. Dacă miercuri, 7 iunie, vom avea parte de mult soare și de maxime de până la 31 de grade C și minime între 12 și 17 grade C, atât joi, 8 iunie, cât și vineri, 9 iunie, vremea se mai răcește și sunt anunțate și precipitații. Astfel, joi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 13 și 16 grade C; vineri, maximele vor fi între 21 și 24 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 12 și 17 grade C, spun meteorologii.