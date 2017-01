Ce surprize ne rezervă vremea la mijlocul lui decembrie

În timp ce în unele părți ale țării a început deja să ningă, în sud-estul României iarna mai are de așteptat, căci temperaturile vor începe să crească, mai ales în weekend. Joi, 17 decembrie, vremea va fi relativ normală termic în Dobrogea, potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 4 grade Celsius, iar cele minime între -4 şi 0 grade C. Noaptea, izolat va fi ceaţă. Vineri, 18 decembrie, vremea se menţine relativ normală termic. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 5 grade C, iar cele minime între -2 şi 2 grade C. Sâmbătă, 19 decembrie, vremea va fi în general frumoasă şi în încălzire. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 9 grade C, iar cele minime între 0 şi 4 grade C. Este posibil să fie ceață.

