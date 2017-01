Ce surprize ne rezervă vremea?

Meteorologii ne dau vești bune! În perioada următoare, la Constanța, vremea intră într-un proces de încălzire. Astăzi, vremea va fi relativ normală termic. Vom avea parte de soare, câțiva nori şi un vânt domol. Cerul va mai prezenta unele înnorări în timpul zilei, apoi va deveni variabil, iar izolat vor mai fi condiţii de precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 4 grade C, iar cele minime între -4 şi 1 grad C, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Noaptea şi dimineaţa, pe arii restrânse va fi ceaţă, asociată cu burniţă. Mâine, vremea se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade C, iar cele minime între -2 şi 4 grade C. Noaptea şi dimineaţa, local va fi ceaţă, care izolat va persista. Duminică, 18 ianuarie, vremea va fi chiar mai caldă decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 9 grade C, iar cele minime între 0 şi 5 grade C. Noaptea şi dimineaţa, local va fi ceaţă, asociată cu burniţă, care izolat va persista. Și luni, 19 ianuarie, vremea va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi temporar noros. Izolat vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 11 grade C, iar cele minime între 0 şi 5 grade C. Noaptea şi dimineaţa, pe arii restrânse va fi ceaţă, asociată cu burniţă.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza agrometeorologică până la 21 ianuarie. În această perioadă, în cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0 - 100 cm se va menţine în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, la nivelul întregii ţări. Totodată, culturile de toamnă şi speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ, în aproape toată ţara. Pe suprafețele agricole fară strat protector de zăpadă, unde temperaturile minime din aer vor scădea sub pragurile biologice critice de rezistentă (temperaturi minime de -10... -15 grade C) ale plantelor, vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar prin îngălbeniri/arsuri ale vârfului frunzelor. Culturile de orz şi grâu de toamnă, înfiinţate în epoca optimă, vor înregistra fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10 - 100%), în majoritatea teritoriului agricol al ţării. Cultura de rapiţă se va situa în faza de dezvoltare a aparatului foliar. Pomii fructiferi şi viţa-de-vie din toate plantaţiile se vor afla în repaus vegetativ. Lucrările agricole de sezon vor fi întrerupte temporar.