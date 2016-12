Ce susţine creşterea economiei în 2013?

Un plus de resurse publice, un an agricol fără secetă şi o redresare a consumului intern, care să contrabalanseze frânarea exporturilor şi industriei, ar putea susţine un avans cu 1,1% al economiei, în 2013, spun analiştii Băncii Comerciale Române. În acelaşi timp, leul puternic şi persistenţa deficitului de cerere agregată vor ţine inflaţia sub control. Pentru finele anului, cei de la BCR anticipează o inflaţie de 4,1%, peste ţinta BNR. Pe de altă parte, Guvernul mizează pe un avans cu 1,6% al PIB-ului, estimarea fiind revizuită în scădere acum câteva zile (de la 1,8%); pentru inflaţie, Executivul are o prognoză ceva mai optimistă, de 3,5% (cu o medie anuală de 4,3%).

Resursele publice suplimentare furnizate economiei de către guvern, o recoltă agricolă normală şi o redresare minoră a cererii externe vor susţine o creştere cu 1,1% a PIB-ului României, în 2013, spun analiştii Băncii Comerciale Române (BCR). Ulterior, în 2014, România ar putea înregistra o creştere economică de 2,3%. „În ceea ce priveşte rata şomajului, ea se va situa la 6,9%, în 2013, urmând să scadă la 6,7%, în 2014, şi la 6,5%, în 2015. Şi deficitul bugetar se înscrie pe un trend descendent, de la 2,8% din PIB, în 2013, la 2,4 şi 2,5%, în 2014, respectiv în 2015”, potrivit analiştilor BCR. Şi scenariul pentru inflaţie este ceva mai optimist decât în trecut (4,1%, în decembrie 2013), datorită leului mai puternic, perspectivelor agricole bune şi persistenţei deficitului de cerere agregată. Inflaţia va atinge un maxim de 5,6%, în trimestrul II din 2013, şi se va reduce apoi spre 4,1%, în decembrie, rămânând astfel în permanenţă deasupra ţintei băncii centrale. Cei de la BCR sunt de părere că majorările de preţuri administrate la electricitate (+6% în ianuarie şi +2% în iulie) şi la gaze naturale (+8% în iulie şi +2% în octombrie) vor contribui cu aproximativ 0,8% puncte procentuale la rata inflaţiei. „Un şoc de ofertă precum cel cauzat de seceta din 2012, care a redus producţia cu aproape 18%, are efecte negative imediate asupra inflaţiei, sub forma creşterii preţurilor de consum. Anticipaţiile inflaţioniste ale consumatorilor au scăzut, în noiembrie şi decembrie, dar evoluţiile viitoare depind de posibile efecte secundare ale majorărilor de preţuri la energie”, se arată în raportul „România în 2013”, prezentat ieri de BCR. De cealaltă parte, în strategia fiscală a Guvernului, avansul economic pentru 2013 este estimat la 1,6%, în vreme ce inflaţia ţintită pentru decembrie este de 3,5%.