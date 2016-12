Ce te ține la locul de muncă?

Companiile ar trebui să investească mai mult în cursuri de dezvoltare personală, având în vedere că cele mai multe se axează pe traininguri specializate pentru poziţia actuală a angajatului, consideră oficialul firmei de resurse umane MindOFF Tibi Borza - „Orice ar face companiile, tinerii or să-şi schimbe oricum locul de muncă. Aş lucra mai mult pe partea de dezvoltare personală a angajatului pentru a-l păstra în organizaţie. Și interviul de angajare ar trebui să fie mai mult o discuţie decât o întâlnire. Iar discuția cu managerul superior, care are loc la finalul procesului de recrutare, ar trebui mutată la început. Am avut candidaţi care au refuzat pe ultima sută de metri, în urma șefului lor direct“.