Ce temperaturi vor fi la Constanța

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va fi mai mult noroasă în acest sfârșit de săptămână, cu temparaturi ce nu vor depăși 25 de grade Celsius. Astăzi, soarele își va face simțită prezența în Dobrogea, însă va fi frecvent acoperit de nori, și sunt șanse de ploaie. Temperaturile vor fi cuprinse între maximele de 22 - 25 de grade C și minimele între 13 și 19 de grade C. Sâmbătă, în Dobrogea se anunță ploi slabe, iar temperaturile vor mai scădea puțin. Astfel, meteorologii anunță că valorile maxime nu vor depăși 17 - 22 de grade C, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 16 grade C. De duminică, norii se vor împrăștia, iar soarele va străluci din nou deasupra județelor Constanța și Tulcea. Totuși nu va mai avea foarte multă putere, iar temperaturile nu vor urca foarte mult. Astfel, sunt prognozate maxime de 22 - 25 grade C, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 18 grade C.

COD PORTOCALIU DE PLOI ÎN ȚARĂ ANM a emis ieri o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale în Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, de joi, ora 20.00 până astăzi la 10.00 și cod galben în alte 14 județe care se va încheia astăzi, la ora 16.00. În intervalul menționat au fost anunțate averse și intensificări ale vântului, iar în zonele aflate sub cod portocaliu, cantitățile de apă vor depăși local 50 de litri pe metrul pătrat și izolat 70 de litri pe metrul pătrat. Atenționarea de cod galben vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Gorj, Dâmbovița, Prahova, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Hunedoara.