Ce transplanturi au înregistrat o scădere semnificativă în țara noastră

În 2015 au fost 115 donatori reali, adică o scădere cu 20% față de 2014, a anunțat coordonatorul Programului național de transplant, dr. Victor Zota. ”Motivele pentru care a fost această scădere sunt de ordin tehnic, obiectiv și subiectiv. De ordin obiectiv ar fi faptul că am devenit ceva mai selectivi cu donatorii. (...) Am avut anul trecut o serie de donatori de la care nu am putut recolta fie din cauza vârstei, fie din cauza unor afecțiuni intercurente pe care le-am descoperit ulterior, chiar după declararea morții cerebrale. (...) Ca motive subiective au fost câteva disfuncționalități la nivelul unor spitale, la care conducerea acestora nu a încurajat sub nicio formă această activitate să se desfășoare în secțiile de terapie intensivă. (...) Probleme legate și de refuzuri ale familiilor, care nu au crescut peste 20%, dar, la un număr de 200 și ceva de donatori, 20% înseamnă destul de mult”, a spus Victor Zota, într-o conferință de presă. El a precizat că 120 de proceduri de transplant de măduvă au avut loc în 2015 la Spitalul Fundeni, 40 la Târgu Mureș, 26 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” și 17 la Spitalul Colțea. ”Au fost foarte multe proceduri și de transplant tisular. Pielea din banca de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” în timpul evenimentului de la Colectiv s-a distribuit: 12.550 cm pătrați de piele la Spitalul Floreasca, 10.800 - la Spitalul de Arși, 4.550 - la Spitalul Universitar, 2.000 - la Spitalul Bagdasar, în total 29.900 cm pătrați de piele. Pentru o singură bancă, rezultatele sunt excepționale. Noi am asigurat toată necesitatea de transplant de piele care s-a impus în România”, a arătat dr. Zota.

La rândul său, prof. dr. Irinel Popescu a adăugat că, în materie de transplant hepatic, în 2014 au fost 122 de operații, dintre care 105 la Spitalul Fundeni și 17 la „Sfânta Maria“, iar în 2015 - 96, dintre care 87 la Fundeni și 9 la „Sfânta Maria“. ”La ficat a fost cea mai semnificativă scădere a numărului de operații”, a susținut Popescu. Medicul Ciprian Lucan a menționat că, în 2015, la Cluj s-au făcut 129 de transplanturi renale, față de 2014, când au fost 239. ”Avem 12 transplanturi de pancreas și rinichi în 2014 și un singur transplant de pancreas și rinichi în 2015. Șase transplanturi s-au făcut la pacienți pediatrici în 2015”, a explicat dr. Lucan. Prof. dr. Radu Deac a afirmat că s-a reînceput efectuarea transplantului de inimă la Târgu Mureș și au fost efectuate 5 transplanturi cardiace cu succes, care au vizat adulți, tineri, dar și copii. Managerul Spitalului de Copii ”Grigore Alexandrescu”, Dan Mircea Enescu, a menționat că, în 2015, din banca de piele a unității medicale a trimis aproximativ 4.300 cm pătrați la Floreasca, la Spitalul de Arși - 3.800, la Spitalul Universitar de Urgență București - 4.550, la Bagdasar-Arseni - 2.000. El a adăugat că se mai trimite piele de la ”Grigore Alexandrescu” și la Timișoara, la Constanța și la Brașov. La rândul său, Carmen Pantiș, medic anestezist la Spitalul Clinic de Urgență Oradea, a explicat că în 2015 a putut să identifice aproape 50 de potențiali donatori, din care s-au definitivat cu prelevare de organe și țesuturi 20 de donatori reali. Agenția Națională de Transplant (ANT) face un apel la responsabilitate în comunicarea publică referitoare la acest tip de activitate. ”În urma analizei datelor statistice referitoare la evoluția activității de transplant în ultimii ani, ANT subliniază că știrile și informațiile lansate în spațiul public pe canale formale și informale au o influență directă asupra numărului de donatori”, precizează ANT.